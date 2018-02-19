Кшиштоф Лавринович упомянул о завершении карьеры в сборной

В Паланге 19 февраля начала тренировки литовская сборная по баскетболу, а в интервью перед началом подготовки капитан сборной Кшиштоф Лавринович признал, что это его последнее участие в сборной.

38-летний ветеран рассказал, что следующее лето он посвятит семье.

"Конечно, это последнее участие в сборной. Уже несколько лет назад была последняя, но обстоятельства сложились так, что надо было помочь. Помогаю сборной ради любви к баскетболу, к этому оранжевому мячу и Литве. Еще будет подготовка летом, но туда уже приедут лучшие из лучших, для меня места там уже не будет. Я сам уже должен больше быть с семьей, поехать в Грузию", – сказал он.

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