В аэропорту велосипедистка рассказала об успешной борьбе в Голландии и невеселых новостях о финансировании, заложниками которого стала Крупецкайте и ее тренер Дмитрий Леопольд.

С Нового года в Литве не стало Литовского олимпийского спортцентра, в котором Леопольд работал тренером, сейчас талантливому специалисту по велотреку и Крупецкайте столкнулись с неприятными переменами.

Велосипедистка даже публично заговорила о том, что если ситуация не изменится, то ей ничего не останется, как собрать чемоданы и уехать из Литвы.

"Это не шутка", – серьезно сказала спортсменка. Кстати, ее супруга Леопольда рядом не было. Из Апелдорна тренер едет в Литву на микроавтобусе, везет дорогие велосипеды и весь инвентарь.

– Перед Новым годом вы упоминали, что появляются разные мысли из-за изменения финансирования спорта и не исключили возможность эмиграции, какие у вас планы сейчас?

– Это не шутка. Для выезда нашей команды на состязания требуется больше 100 000 евро. О каких перспективах можно говорить, если на весь велоспорт выделяют такую сумму.

Мой муж - максималист, он не намерен здесь оставаться ради зарплаты. Сейчас его зарплата чуть больше минимума. Он не зарабатывает столько, сколько заслуживает. Оставаться при такой зарплате и на них тренировать команду? Единственный выход - это эмиграция и работа с другой командой.

Если тренер несколько сезонов проводит без спортсменов, он теряет квалификацию. Если нет возможности работать тренером в Литве, остается искать такую возможность в другом месте. Велосипеды – наша жизнь, это не заработок, не закрома доходов. Мы делаем много – жертвуем семьей, друзьями, досугом, жертвуем свои средства, чтобы добиться цели.

Это и огромный стресс. Иногда нам кажется, что мы загнаны в угол. Мы говорили, что это не запугивание, это последняя возможность. Мы не говорили – если не дадите денег, мы уедем.

Мы говорили о том, что если такое происходит, это означает крах велоспорта. Почему мы должны жертвовать жизнью, если это никому не нужно?

– У Дмитрия есть конкретные предложения?

– Сейчас мы ничего не искали, но если бы он начал, появились бы. Есть ряд возможностей, но мы хотим работать в Литве. Самая большая проблема - мы хотим работать здесь.

Не хочется куда-то уезжать, останемся здесь до последней возможности. Но если у спортсменов не будет возможности ездить на состязания, участвовать в отборах, тогда будем делать все для спортсменов. Уедем вместе со спортсменами и тренерами.