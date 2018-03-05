"Меня списывали уже не раз", – рассказала после триумфа в Апелдорне на чемпионате мира 35-летняя Симона Крупецкайте, завоевавшая бронзовую медаль, которая завоевала медаль после 6-летнего перерыва.
© DELFI / Andrius Ufartas

В аэропорту велосипедистка рассказала об успешной борьбе в Голландии и невеселых новостях о финансировании, заложниками которого стала Крупецкайте и ее тренер Дмитрий Леопольд.

С Нового года в Литве не стало Литовского олимпийского спортцентра, в котором Леопольд работал тренером, сейчас талантливому специалисту по велотреку и Крупецкайте столкнулись с неприятными переменами.

Статьи по теме:
Кубок мира: Крупецкайте завоевала золото  (14)
Компенсация за Рио: Крупецкайте – чемпионка Европы  (2)

Велосипедистка даже публично заговорила о том, что если ситуация не изменится, то ей ничего не останется, как собрать чемоданы и уехать из Литвы.

"Это не шутка", – серьезно сказала спортсменка. Кстати, ее супруга Леопольда рядом не было. Из Апелдорна тренер едет в Литву на микроавтобусе, везет дорогие велосипеды и весь инвентарь.

– Перед Новым годом вы упоминали, что появляются разные мысли из-за изменения финансирования спорта и не исключили возможность эмиграции, какие у вас планы сейчас?

– Это не шутка. Для выезда нашей команды на состязания требуется больше 100 000 евро. О каких перспективах можно говорить, если на весь велоспорт выделяют такую сумму.

Мой муж - максималист, он не намерен здесь оставаться ради зарплаты. Сейчас его зарплата чуть больше минимума. Он не зарабатывает столько, сколько заслуживает. Оставаться при такой зарплате и на них тренировать команду? Единственный выход - это эмиграция и работа с другой командой.

Если тренер несколько сезонов проводит без спортсменов, он теряет квалификацию. Если нет возможности работать тренером в Литве, остается искать такую возможность в другом месте. Велосипеды – наша жизнь, это не заработок, не закрома доходов. Мы делаем много – жертвуем семьей, друзьями, досугом, жертвуем свои средства, чтобы добиться цели.

Это и огромный стресс. Иногда нам кажется, что мы загнаны в угол. Мы говорили, что это не запугивание, это последняя возможность. Мы не говорили – если не дадите денег, мы уедем.

Мы говорили о том, что если такое происходит, это означает крах велоспорта. Почему мы должны жертвовать жизнью, если это никому не нужно?

– У Дмитрия есть конкретные предложения?

– Сейчас мы ничего не искали, но если бы он начал, появились бы. Есть ряд возможностей, но мы хотим работать в Литве. Самая большая проблема - мы хотим работать здесь.

Не хочется куда-то уезжать, останемся здесь до последней возможности. Но если у спортсменов не будет возможности ездить на состязания, участвовать в отборах, тогда будем делать все для спортсменов. Уедем вместе со спортсменами и тренерами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Требайте на ЧЕ по велотреку завоевала серебро в омниуме

На чемпионате Европы по велотреку 21 октября в омниуме...

Крупецкайте завоевала золото ЧЕ по велотреку в кейрине (1)

Завоевавшая уже две медали – золото и бронзу - на...

Литовские спортсменки завоевали уже два золота ЧЕ по велотреку

На паневежской арене Cido начался чемпионат Европы по...

Спорт в Литве

Крупецкайте была откровенна: слова об эмиграции – не шутка (3)

"Меня списывали уже не раз", – рассказала после триумфа...

Кшиштоф Лавринович упомянул о завершении карьеры в сборной (2)

В Паланге 19 февраля начала тренировки литовская...

Литовскую сборную проводили на Зимнюю олимпиаду (22)

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте...

Литовский тяжелоатлет Диджбалис во второй раз попался на допинге (23)

Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что...

Беранкис не смог сломить сопротивление Вавринки в Австралии (3)

Швейцарец Станислас Вавринка, пропустивший концовку...

TOP новостей

Экономист о ценах: чашка кофе точно подорожала в 1,5-2 раза (64)

Точно есть товары, которые подорожали в 2–2,5 раза, но,...

Весна уже на пороге: перемены начнутся на этой неделе (1)

В Литву понемногу приходит климатологическая весна –...

Крымские тарары призвают не признавать выборы в России (33)

Лидеры парламента крымских татар призывают Запад не...

Еще один выпад против министра обороны Литвы - обвинили в одобрении аннексии Крыма (81)

"Давайте смотреть правде в глаза – надо признать Крым...

Президент Литвы: Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар (156)

Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар,...