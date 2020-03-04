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Если в минувшую пятницу на арене "Жальгирис" болельщиков было немного, то во вторник вечером каунасская арена "Жальгирис" была полна под завязку. 3 марта каунасский "Жальгирис" играл с российской командой "Химки" и одержал победу со счетом 96:85.
После того как на прошлой неделе в Литве объявили о первом случае коронавируса, на пятничный матч с миланской командой Olimpia Armani часть болельщиков не пришла, вернули около 400 билетов. Согласно официальным данным, на арене было 9400 болельщиков.
На этой неделе ситуация изменилась. Успокоившись, болельщики заполонили арену, чтобы поддержать свою команду в матче с "Химками".
Среди болельщиков был и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой.
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