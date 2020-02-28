Каунасский "Жальгирис" у себя дома сломил сопротивление Armani

Этот матч состоялся, несмотря на то, что Минздрав Литвы, реагируя на распространение коронавируса в Европе, а особенно на севере Италии, рекомендовал отложить его или играть на арене без болельщиков.

Около 400 болельщиков заполнили заявки с просьбой вернуть деньги за билеты и на матч не пришли.

Перед тем как попасть на арену болельщики должны были пройти тщательную проверку. Кроме того, клуб просил не приезжать болельщиков из Шяуляй, где был зафиксирован случай коронавируса.