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28 февраля вечером на арене "Жальгирис" в Каунасе каунасский "Жаьгирис" после нелекой борьбы со счетом 105:97 (27:25, 26:19, 19:27, 19:20; 14:6) вырвал победу у миланской команды Armani.
Каунасский "Жальгирис" у себя дома сломил сопротивление Armani
© DELFI / Andrius Ufartas

Этот матч состоялся, несмотря на то, что Минздрав Литвы, реагируя на распространение коронавируса в Европе, а особенно на севере Италии, рекомендовал отложить его или играть на арене без болельщиков.

Около 400 болельщиков заполнили заявки с просьбой вернуть деньги за билеты и на матч не пришли.

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"Жальгирис" рекомендует болельщикам из Шяуляй не приезжать на матч в Каунас

Перед тем как попасть на арену болельщики должны были пройти тщательную проверку. Кроме того, клуб просил не приезжать болельщиков из Шяуляй, где был зафиксирован случай коронавируса.

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