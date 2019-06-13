Спортсмен, получивший серебро в 2012 году на дистанции в 200 метров, после нового допинг-теста лишился своей награды.
Литовский национальный олимпийский комитет должен исполнить решение МОК.
При повторном анализе допинг-тестов байдарочника был обнаружен дегидрометилтестостерон, который является одним из метаболитов метандиенона, входящего в группу стероидных анаболиков. Это вещество способствует увеличению сил, сокращению жира, росту мышечной массы.
Весомую государственную премию, получаемую ежемесячно ренту, а возможно и средства, потраченные на подготовку к Олимпийским играм – все это Е. Шуклину придется вернуть.
Житель Висагинаса, завершивший спортивную карьеру два года назад, по предварительным подсчетам может лишиться почти 100 000 евро.
Сам спортсмен свою вину отрицает и утверждает, что за свою карьеру не употреблял допинг.
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