Александр Джорджевич не считает литовскую сборную фаворитом чемпионата мира в Китае – как и тотализаторы, он по мощности и потенциалу выделяет семь команд: США, Сербия, Испания, Канада, Австралия, Франция и Греция.
С ним не согласен российский комментатор Владимир Гомельский.
"Я убежден, что Литва на предстоящем чемпионате мира будет бороться за место в полуфинале", – сказал он и прибавил, что многого ждет от Миндаугаса Кузминскаса.
"Игра Миндаугаса уже много лет вызывает у меня симпатию. Я думаю, он - один из самых сильных легких крайних нападающих в Европе, его слабое место – игра в обороне – можно компенсировать", – сказал Гомельский.
Интересно, что единственную свою медаль чемпионата мира литовцы завоевали тогда, когда этого никто не ждал – команде Кястутиса Кемзуры тогда давали 8-9 место, как и в этом году.
А они стартовали с семи побед, а в полуфинале их остановила лишь сборная США, которая завоевала золото чемпионата. В малом финале сербы уже ничего не могли сделать, не могли противостоять Линасу Клейзе.
Гомельский убежден, что литовская сборная будет бороться в полуфинале (1)
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