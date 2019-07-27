Александр Джорджевич не считает литовскую сборную фаворитом чемпионата мира в Китае – как и тотализаторы, он по мощности и потенциалу выделяет семь команд: США, Сербия, Испания, Канада, Австралия, Франция и Греция.

С ним не согласен российский комментатор Владимир Гомельский.

"Я убежден, что Литва на предстоящем чемпионате мира будет бороться за место в полуфинале", – сказал он и прибавил, что многого ждет от Миндаугаса Кузминскаса.

"Игра Миндаугаса уже много лет вызывает у меня симпатию. Я думаю, он - один из самых сильных легких крайних нападающих в Европе, его слабое место – игра в обороне – можно компенсировать", – сказал Гомельский.

Интересно, что единственную свою медаль чемпионата мира литовцы завоевали тогда, когда этого никто не ждал – команде Кястутиса Кемзуры тогда давали 8-9 место, как и в этом году.

А они стартовали с семи побед, а в полуфинале их остановила лишь сборная США, которая завоевала золото чемпионата. В малом финале сербы уже ничего не могли сделать, не могли противостоять Линасу Клейзе.