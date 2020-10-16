В пятницу Д. Гудзявичюте сказала BNS, что еще раз пообещала такую поддержку известной и титулованной белорусской пловчихе Александре Герасимене, которая недавно учредила Белорусской фонд спортивной солидарности и неделю назад прибыла в Вильнюс для координации дальнейшей деятельности по поддержке спортсменов.
"Мы ранее встречались с фондом, сейчас мы также обсудили это, поддержку спортсменов, которые, возможно, могут прибыть в Литву для тренировок. Мы, конечно, предоставим всю посильную помощь", – сказала глава ЛНОК.
Она подчеркнула, что пятничную встречу с А. Герасименей она провела не в качестве главы олимпийского комитета, это была "больше встреча коллег, как олимпийских чемпионок и бывших спортсменок".
Мировая чемпионка, обладательница серебряной и бронзовой олимпийских медалей, завершившая карьеру еще в августе, создала Белорусский Фонд спортивной солидарности.
"Нашей основной задачей будет предоставление финансовой, психологической, логистической и прочей помощи белорусским атлетам, которые пострадали от рук режима. Мы хотели бы усилить сотрудничество с международными организациями и спортивными федерациями, с тем, чтобы обеспечить внесение ситуации с правами человека в Беларуси в европейскую и мировую повестку работы", – цитируются в пресс-релизе слова А. Герасимени.
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