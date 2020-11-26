"Шок. Эта новость очень потрясла, поскольку это был очень теплый человек, человек футбола, лицо футбола" – сказал BNS в среду многолетний литовский футболист и тренер Валдас Иванаускас.

"Довелось видеть его, был очарован, очень большое потрясение", – добавил он.

В. Иванаускас сказал, что лично знал Д. Марадону, их пути пересекались в белорусской команде брестского "Динамо".

"Я лично был знаком с Д. Марадоной, возможно вы слышали, что пришлось с ним вести сложные переговоры, но он был приглашен в брестское "Динамо" на должность президента. Бывал и у него дома в Дубае. Остались хорошие воспоминания о нем", – сказал В. Василяускас.

Valdas Ivanauskas Ir Diego Maradona DELFI montažas

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"Конечно, это одна из тяжелейших утрат, жаль, что легенды такого века покидают мир", – сказал он.

Один из лучших футболистов Литвы Арминас Нарбековас сказал BNS, что восхищался игрой Д. Марадоны, по его утверждению, это была одна из крупнейших легенд футбола.

"Он был создан для футбола – это Божий дар. Скончалась одна из легенд, которые довелось видеть в футболе", – сказал А. Нарбековас, отметив неожиданность смерти.

О смерти легендарного футболиста Д. Марадоны сообщили в среду, 30 октября ему исполнилось 60 лет.

Сообщается, что он скончался от сердечного приступа спустя всего две недели после выписки из больницы, где ему провели операцию на головном мозге.

Д. Марадона вместе со звездой бразильского футбола Пеле считается лучшим футболистом всех времен.

Марадона играл за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год и два года занимал пост главного тренера сборной. Он выступал в нескольких ведущих клубах, в числе которых "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи" и "Севилья".

В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира по футболу в 1986 году.

В последнее время Д. Марадона был главным тренером аргентинского клуба Gimnasia y Esgrima.

Президент Аргентины Альберто Фернандес, реагируя на смерть Д. Марадоны, объявил в стране трехдневный траур.