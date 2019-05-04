Национальная сборная Литвы по хоккею с четвертой попытки одержала первую победу на чемпионате мира в группе А дивизиона 1. 4 мая в столице Казахстана Нур-Султане дебютанты под опекой канадского специалиста Даниэля Лакруа обыграли сборную Южной Кореи — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Первые очки усилили позиции литовской сборной в борьбе за дальнейшее участие в чемпионате, теоретически они претендуют ещё и на награды.
Pasaulio ledo ritulio IA čempionatas: Lietuva - Pietų Korėja (Foto: Maratas Akimžanovas)

Литва впервые выступает во втором по рангу дивизионе мирового хоккея. Это ее первая победа на таком уровне.

В турнирной таблице Литва поднялась на пятое место. Также по 3 очка после четырех матчей имеют сборные Словении и Венгрии. Завоёванные очки означают, что литовским спортсменам в матче со Словенией достаточно двух очков, чтобы сохранить место в дивизионе. В случае победы в течение основного времени и неудачи венгров и корейцев сборная Литвы может получить ещё и бронзу.

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5 мая в 9:30 по литовскому времени состоится матч Литвы и Словении, а Венгрия встретится с Казахстаном.

В этот день решится, кто покинет первый дивизион. Подопечные Даниэля Лакруа проиграли Беларуси (3:4), Казахстану (1:3) и Венгрии (1:4). В свою очередь, Южная Корея одолела венгров (5:1) и словенцев (5:3), но уступила казахам (1:4). Две сильнейшие команды дивизиона в следующем году попадут в первенство элиты, а команда, которая займёт последнее место, отправится в группу B.

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