Литва впервые выступает во втором по рангу дивизионе мирового хоккея. Это ее первая победа на таком уровне.
В турнирной таблице Литва поднялась на пятое место. Также по 3 очка после четырех матчей имеют сборные Словении и Венгрии. Завоёванные очки означают, что литовским спортсменам в матче со Словенией достаточно двух очков, чтобы сохранить место в дивизионе. В случае победы в течение основного времени и неудачи венгров и корейцев сборная Литвы может получить ещё и бронзу.
5 мая в 9:30 по литовскому времени состоится матч Литвы и Словении, а Венгрия встретится с Казахстаном.
В этот день решится, кто покинет первый дивизион. Подопечные Даниэля Лакруа проиграли Беларуси (3:4), Казахстану (1:3) и Венгрии (1:4). В свою очередь, Южная Корея одолела венгров (5:1) и словенцев (5:3), но уступила казахам (1:4). Две сильнейшие команды дивизиона в следующем году попадут в первенство элиты, а команда, которая займёт последнее место, отправится в группу B.
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