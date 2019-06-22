Все здесь было настоящим – и автомобили, и вспомогательная техника, и управляющие ими команды, и даже островок безопасного движения, где первые навыки приобретали самые юные участники движения – будущее гонщики.
Поприветствовав собравшихся зрителей, гонщиков, руководители команд, спонсоров мероприятия, организатор гонок Aurum 1006 km Дарюс Йонушис пригласил всех 17-20 июля приехать в Палангу, где пройдет юбилейный в истории мероприятия 20-ый гоночный фестиваль.
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