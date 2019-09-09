Спорт должен объединять людей и делать их добрее. Так когда-то думал основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен. Но иногда в спорте случаются такие вещи, что гневу людей нет предела. Кажется, весь баскетбольный мир поддерживает сейчас литовцев, которые вчера обидно проиграли Франции на Кубке мира и лишились шансов на выход из группы. И да, в деле снова поучаствовали арбитры.

Вот что произошло.



Концовка матча. Йонас Валанчюнас бьёт второй штрафной. Мяч начинает скакать по дужке, а центровой французов Руди Гобер смахивает его. Правила ФИБА разрешают это делать (в НБА подобное запрещено). Но на повторе отчётливо видно, что здоровенная рука звезды «Юты» задевает не только мяч, но и само кольцо. А вот это уже запрещено всеми правилами.

Франция руками Нандо Де Коло забивает сложный мяч со средней и побеждает. Литва после двух подряд поражений от Австралии и Франции выбывает из борьбы за медали, а главный тренер Дайнюс Адомайтис выдаёт огненную тираду на пресс-конференции.

«Чемпионат» неоднократно писал о конфликте ФИБА и Евролиги. Да, из-за этого конфликта мы не увидели на Кубке мира сборную-золушку, лучшую команду Европы 2017-го года. Речь про Словению, которая попросту не прошла отбор, потому как звёзды типа Драгича и Дончича не могли помочь в этом отборе.

Судей конфликт двух баскетбольных организаций коснулся тоже. Евролига забрала под своё крыло всех топовых европейских арбитров. Естественно, ФИБА запретила им работать на своих матчах. Твёрдолобость привела к закономерному результату. Нехватку квалифицированных кадров решено было нивелировать молодыми и менее опытными. Получайте.

ФИБА признала ошибку. Гобер действительно нарушил правила. Судей отстранят до конца турнира. Но результат матча останется в силе. Вряд ли такое решение удовлетворит литовцев. И, как знать, возможно арбитры ещё покажут себя во всей красе в решающих матчах. К сожалению, количество их ошибок, готовит нас именно к этому.