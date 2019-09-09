Спорт должен объединять людей и делать их добрее. Так когда-то думал основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен. Но иногда в спорте случаются такие вещи, что гневу людей нет предела. Кажется, весь баскетбольный мир поддерживает сейчас литовцев, которые вчера обидно проиграли Франции на Кубке мира и лишились шансов на выход из группы. И да, в деле снова поучаствовали арбитры.
Вот что произошло.
Well done @FIBA @FIBAWC ! Lithuania down by 1 point 30 sec left against France. THIS happens. No goaltending, no video review. De Colo sinks the jumper on the other end ending Lithuania's World Cup. pic.twitter.com/Mf7eghUsQr— Augustas Šuliauskas (@augis04) September 7, 2019
Концовка матча. Йонас Валанчюнас бьёт второй штрафной. Мяч начинает скакать по дужке, а центровой французов Руди Гобер смахивает его. Правила ФИБА разрешают это делать (в НБА подобное запрещено). Но на повторе отчётливо видно, что здоровенная рука звезды «Юты» задевает не только мяч, но и само кольцо. А вот это уже запрещено всеми правилами.
Франция руками Нандо Де Коло забивает сложный мяч со средней и побеждает. Литва после двух подряд поражений от Австралии и Франции выбывает из борьбы за медали, а главный тренер Дайнюс Адомайтис выдаёт огненную тираду на пресс-конференции.
«Чемпионат» неоднократно писал о конфликте ФИБА и Евролиги. Да, из-за этого конфликта мы не увидели на Кубке мира сборную-золушку, лучшую команду Европы 2017-го года. Речь про Словению, которая попросту не прошла отбор, потому как звёзды типа Драгича и Дончича не могли помочь в этом отборе.
Судей конфликт двух баскетбольных организаций коснулся тоже. Евролига забрала под своё крыло всех топовых европейских арбитров. Естественно, ФИБА запретила им работать на своих матчах. Твёрдолобость привела к закономерному результату. Нехватку квалифицированных кадров решено было нивелировать молодыми и менее опытными. Получайте.
ФИБА признала ошибку. Гобер действительно нарушил правила. Судей отстранят до конца турнира. Но результат матча останется в силе. Вряд ли такое решение удовлетворит литовцев. И, как знать, возможно арбитры ещё покажут себя во всей красе в решающих матчах. К сожалению, количество их ошибок, готовит нас именно к этому.
FIBA has confirmed that Gobert's interference in the closing seconds of France vs Lithuania was illegal. The refs will not call any other World Cup game, but the result stands pic.twitter.com/NKT9NBBi39— Aris Barkas (@arbarkas) September 8, 2019
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