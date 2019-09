В субботу во время первой встречи с французами в группе L второго этапа чемпионата мира сборной Литвы удалось преодолеть дефицит из 17 очков и вырваться вперед, однако во время драматичного завершения игры они упустили победу.

Как утверждает штаб сборной и игроки, это произошло не без участия судей. Многие их решения вызывали сомнения, но чашу терпения переполнил эпизод с участием Руди Гобера, который не по правилам сбил мяч с кольца во время штрафного броска Йонаса Валанчюнаса.

Lithuania get absolutely screwed by the referees. Gobert should have been called for a goaltend as he hit the ring with his hand, would have put Lithuania in lead. Boomers and France extremely lucky to secure a Quarter Final spots tonight. #FIBAWC #GoBoomers #NBL20 #NBATwitter pic.twitter.com/jB7b68m9b2