Федерации футбола и баскетбола Литвы: самое важное – это безопасность игроков и зрителей

Гендиректор Литовской федерации баскетбола (ЛФБ) Миндаугас Шпокас сказал, что предлагаемые правительством решения являются логичными и понятными.

"Правительство принимает такие решения, которые защитят людей, здесь все логично и понятно", – сказал BNS М. Шпокас.

Он отметил, что баскетбольные клубы сейчас несут убытки из-за пандемии коронавируса, они будут и при игре без зрителей, но важнее всего безопасность.

Если в среду правительство одобрит ограничения на мероприятия, без зрителей пройдут последние соревнования этого сезона в Литовской баскетбольной Лиге A.

Гендиректор Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс сказал BNS, что матч без зрителей между вильнюсским "Жальгирисом" и мариямпольской "Судувой" означает большие убытки.

"Это финальные соревнования, которые все определят. За титул чемпиона борются две наиболее способные команды, поэтому хотелось, чтобы болельщики как одной, так и другой могли наблюдать за матчем", – сказал BNS Э. Станкявичюс.

Все же, он понимает нынешнюю ситуацию с коронавирусом и ее влияние на спорт.

"Мы понимаем всю ситуацию реально, насколько она неблагоприятна сегодня. Как говорится, это кривая, поднимающаяся вверх", – сказал один из руководителей ЛФФ.

В связи с рекордным числом новых случаев коронавируса в последние сутки в Литве правительство в среду рассмотрит ужесточение мер на спортивных соревнованиях.

Решением правительства профессиональные спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Этот запрет может вступить в силу с пятницы.