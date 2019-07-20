Драма гонок на 1006 км продолжается: лидеры летят один за другим

Гонки всё же начались далеко не с рева двигателей. В пятницу быстрее всех прошедший круг латыш Константин Целко, участвующий в словацкой команде ARC Bratislava, решил, что перед стартом у него есть более важное задание. Вставь на одно колено, мужчина сделал предложение своей любимой, которая, не скрывая слез, сказала "Да".
Ряд первых команд
Первые 10 команд порядок своего старта выяснили вовремя прошедшей в пятницу квалификации.
- „ ARC Bratislava “
- „Circle K milesPlus Racing Team“
- „Speedlover by Palanga Spa“
- „Flash Racing Latvia“
- „Palanga Spa/Balpol-JR Motorsport“
- „Gera dovana-Lambooo.lt“
- „Autopublic.org-Lambooo.lt“
- „Rotoma Racing“
- „Telšių statyba“
- „Techninis projektas-Viada“
- „Inter RAO Lietuva“
- „Nokker Racing Team“
- „Neste Dream 2 Drive PRO“
Обычно считают, что для проведения гонок необходимо как минимум 9 часов, однако рекорд гонок – 8:45. Полагают, что этот результат может быть улучшен и в этом году.
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