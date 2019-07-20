Драма гонок на 1006 км продолжается: лидеры летят один за другим

На оборудованной рядом с Палангой гоночной трассе уже в 20 раз проходят гонки Aurum 1006 km. За почётный титул в течение 10 часов или на протяжении более чем 370 кругов соревнуются 39 команд. Победу в этом году пророчат командам, пилотирующим Lamborghini, однако как будет на самом деле, выяснится в субботу вечером.
© DELFI / Tomas Vinickas

Гонки всё же начались далеко не с рева двигателей. В пятницу быстрее всех прошедший круг латыш Константин Целко, участвующий в словацкой команде ARC Bratislava, решил, что перед стартом у него есть более важное задание. Вставь на одно колено, мужчина сделал предложение своей любимой, которая, не скрывая слез, сказала "Да".

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Ряд первых команд

Первые 10 команд порядок своего старта выяснили вовремя прошедшей в пятницу квалификации.

  1. „ ARC Bratislava “
  2. Circle K milesPlus Racing Team“
  3. „Speedlover by Palanga Spa“
  4. Flash Racing Latvia
  5. „Palanga Spa/Balpol-JR Motorsport“
  6. „Gera dovana-Lambooo.lt“
  7. „Autopublic.org-Lambooo.lt“
  8. „Rotoma Racing“
  9. Telšių statyba“
  10. Techninis projektas-Viada“
  11. „Inter RAO Lietuva“
  12. „Nokker Racing Team“
  13. Neste Dream 2 Drive PRO“


Обычно считают, что для проведения гонок необходимо как минимум 9 часов, однако рекорд гонок – 8:45. Полагают, что этот результат может быть улучшен и в этом году.

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