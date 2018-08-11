11 августа после полудня в Вильнюс вернулся чемпион Европы, дискобол Андрюс Гуджюс, который завоевал золото на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине.
Гуджюс вернулся в Литву вместе со своим тренером Вацловасом Кидикасом и кинезитерапевтом Томасом Бендаравичюс. В Вильнюсском аэропорту их встречали близкие, друзья и представители федерации.
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