11 августа после полудня в Вильнюс вернулся чемпион Европы, дискобол Андрюс Гуджюс, который завоевал золото на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине.
© DELFI / Tomas Vinickas


Гуджюс вернулся в Литву вместе со своим тренером Вацловасом Кидикасом и кинезитерапевтом Томасом Бендаравичюс. В Вильнюсском аэропорту их встречали близкие, друзья и представители федерации.

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