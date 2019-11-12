За него проголосовали 13 членов исполкома Федерации, один голос был отдан за тренера команды "Шяуляй" Антанаса Сирейку.
Последние пять лет Д.Масколюнас был помощником главного тренера Каунасского "Жальгириса" Шарунаса Ясикявичюса.
Д.Масколюнас имеет опыт тренерской работы в тренерском штабе сборной Литвы. Он помогал Йонасу Казлаускасу, тренируя команду в 2013-2016 годах.
Первое испытание Д.Масколюнаса ожидается в феврале, когда сборная Литвы начнёт выступать в отборочных играх чемпионата Европы 2021 года.
Но самая серьёзная проблема ожидается в отборочных играх Олимпиады. Литовцы будут стараться стать победителями группы и пройти отбор на Олимпийские игры в Токио.
Дарюс Масколюнас назначен тренером мужской баскетбольной команды Литвы
Федерация баскетбола Литвы назначила тренера...
Триумф Маслобоева в Сараево: Литовский спортсмен стал чемпионом мира по кокбоксингу (2)
В Сараево (Босния и Герцеговина) 26 октября литовский...
Рапшис на несколько метров обогнал своих соперников и вышел в финал с лучшим результатом (5)
Литовец Данас Рапшис был самым быстрым в заплыве на 200 м...
Роналду после 4 голов в ворота сборной Литвы: не могу лукавить, такой результат мне приятен (9)
Для Криштиану Роналду и португальской сборной...
Сборная Португалии вместе с Роналду испробовала покрытие вильнюсского стадиона (3)
Португальская сборная по футболу провела 9 сентября...
TOP новостей
Над парламентом Литвы висит проклятье новых налогов: таких перемен не было и в кризис (71)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис надеется, что...
Что надо знать, чтобы получить компенсацию на покупку автомобиля заявки подали 32 человека (9)
С начала ноября в Литве можно получить компенсацию на...
Живущий в Литве иранец за нее готов идти воевать: ведь здесь растут мои дети (96)
Шаурма (Kebabai) – такая вывеска висит на фасаде одного из...
Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость (13)
Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...
Судьи Каунасского окружного суда заявили о самоотводе от рассмотрения жалобы Венцкене (6)
12 ноября Каунасский окружной суд получил жалобу...