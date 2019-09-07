Литовская сборная по баскетболу не прошла в четвертьфинал чемпионата мира, проиграв в первом матче группы L сборной Франции со счетом 75:78 (14:26, 26:24, 14:15, 21:13).
© DELFI / Kiril Čachovskij

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