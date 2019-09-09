В последнем матче группы L литовская баскетбольная сборная одержала победу над сборной Доминиканской Республики со счетом 74:55 (19:14, 19:10, 14:15, 22:16) и заняла в группе последнее треть место.
Напомним, что литовские баскетболисты в субботу проиграли сборной Франции, поэтому не вышли в четвертьфинал ЧМ.
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ЧМ по баскетболу: сборная Литвы одержала победу над сборной Доминиканской Республики
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