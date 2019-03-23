Брэндон Дэвис украсил десятку лучших эпизодов Евролиги

В первой десятке самых красивых моментов 28-го тура Евролиги первым оказался разгром Брэндона Дэвиса в корзине стамбульского "Дарюшшафака".
© DELFI / Lukas Bartkus

Лидер "Жальгириса", после передачи Марюса Григониса, сделал мощный шаг вперед и ударил по корзине через руки Жана Пейнера.

Напомним, что каунасский "Жальгирис" разгромил гостей из Стамбула со счетом 94:67 и зафиксировал 13 победу на свой счет.

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