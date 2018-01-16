Швейцарец Станислас Вавринка, пропустивший концовку прошлого сезона из-за травмы, в первом круге Открытого чемпионата Австралии победил литовца Ричардаса Беранкиса, сообщает matchtv.ru.
Ričardas Berankis
© Reuters / Scanpix

Швейцарец выиграл в четырех сетах со счетом 6:3, 6:4, 2:6, 7:6(7:2).

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над американцем Доналдом Янгом со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

30-летний спортсмен пропустил заключительную часть прошлого сезона из-за травмы локтя. Серб вышел в следующую стадию турнира, где ему будет противостоять победитель пары Монфис – Хауме.

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