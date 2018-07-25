Изначально баскетбол в Литве даже назывался "бабской забавой", - рассказывает Ингрида Якубавичене, доктор наук, историк в интервью LRT. Она отмечает, что "привезла" его сюда легкоатлетка Елена Кубилюнайте-Гарбачяускене, которая очень старалась популяризовать и другие виды спорта.

Вернувшись из Санкт-Петербурга, куда после Первой мировой войны она переехала с семьей, 20-летняя Е. Кубилюнайте-Гарбачяускене искала единомышленников и быстро присоединилась к группе спортивных энтузиастов.

Вместе с Каролисом Динейко, своим будущим мужем Стяпоносом Гарбачяускасом и другими она занялась популяризацией спорта в стране, затем основала Литовский союз физического воспитания — первую организация, которая поддерживала футбол и легкую атлетику. Елена желала заинтересовать соотечественников спортом, поскольку те считали, что это занятие для бездельников. Она подготовила большое количество публикаций, брошюр, а также стала первым редактором журнала Lietuvos sportas. Благодаря ее энтузиазму, спорт продолжал жить в стране и становился популярным", - рассказывает И. Якубавичене.

Историк утверждает, что Е. Кубилюнайте-Гарбачяускене активно занималась легкой атлетикой и на первых официальных спортивных соревнованиях в Литве установила первые рекорды среди женщин (прыжок в высоту, прыжок в длину, бег в 50, 200 метров и др).

"В 1921 году в Каунас приехали футболисты из Латвии. После матча спортсмены обсуждали положение спорта в своих странах. Е. Кубилюнайте-Гарбачяускене тогда узнала, что в Латвии уже на протяжении нескольких лет играют в игру под названием "баскетбол", - продолжает И. Якубавичене. - Получив от латышей правила игры, она их перевела, и уже в Каунасе, Ажуолинасе, оборудовала первые баскетбольные площадки".

По словам историка, правила игры были переведены Еленой, однако честь выпустить их в единственном на тот момент экземпляре досталась другому энтузиасту - Стяпонасу Дарюсу. Она передала это право Дарюсу, считая, что на выпуск спортивного журнала, подготовленного женщиной, будут смотреть неоднозначно, что не позволит новому виду спорту закрепиться и стать популярным.

"Елена была не только первым энтузиастом, который перевел баскетбольные правила игры, но и человеком, который собрал первую женскую команду и обучил баскетбольным правилам другие команды. За собственные средства она купила первый мяч и сетоборудовала первую площадку. Кроме того, она организовала первый баскетбольный чемпионат. Мужчины в то время не интересовались баскетболом, считая его несерьезным видом спорта, и прозвали его "бабской забавой" (женской игрой), поэтому баскетбол в стране стал популярным именно благодаря женщинам", - заключает историк.