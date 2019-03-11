В суперфинале чемпионата клубов высшей лиги Голландии по бадминтону яркая игра литовки Аквиле Стапушайтите стала весомым вкладом в победу команды.
© V.Dranginio nuotr.

В финале встретились два голландских клуба - Duinwijck из Гарлема и DKC из Гааги.

На арене, полной зрителей, произошла острая борьба. Согласно регламенту соревнований проводилось по одной встрече пары мужчин и пары женщин, позже - по две одиночные встречи мужчин и женщин и по две встречи смешанных пар.

После того, как были сыграны все восемь предусмотренных встреч, результат суперфинала был 4:4. Лишь после назначенного главным судьёй соревнований дополнительного сета смешанных пар определились чемпионы Голландии. В этом году этот титул защитили и подняли кубок победителей бадминтонисты гарлемского клуба Duinwijck.

Статьи по теме:
Литовцы обыграли в бадминтон исландцев на ЧМ
Литовский бадминтонист 43-й в мире

Большой вклад в победу команды сделала проживающщая в данное время в Голландии долгосрочный лидер национальной сборной Литвы по бадминтону олимпийка Аквиле Стапушайтите. Успешный выход литовки помог клубу из Гарлема заработать аж два важных очка. А.Стапушайтите с Селеной Пек одержали победу во встрече пар женщин над Марлес Баан и Алиссой Тиртосентон 21:11, 21:17.

Победа во встрече выровняла результат соревнований. Во второй раз А.Стапушайтите пришлось выравнивать результат во время игры в одиночной встрече женщин с Хариссой Куипер, над которой спортсменка из Литвы одержала уверенную победу 21:9, 21:6.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Делегация Литвы на ОИ – зелено-белая

На церемонии открытия XXIX олимпийских игр в Пекине в...

Пекин встречает литовских спортсменов

В понедельник утром сотрудники Литовского...

Бадминтонистка А.Стапушайтите поедет в Пекин

Всемирная федерация бадминтона (WBF) решила включить в...

Спорт в Литве

Бадминтонистка из Литвы стала чемпионом Голландии

В суперфинале чемпионата клубов высшей лиги Голландии...

Airinė Palšytė Airinė Palšytė

Прыгунья в высоту Пальшите завоевала бронзу чемпионата Европы (9)

"Я надеюсь, что не разочаровала", – такими словами...

Vladimiras Čeburinas Vladimiras Čeburinas A lyga: Sūduva - Atlantas Vladimiras Čeburinas

Главный тренер литовских чемпионов из Казахстана: если бы было плохо, я бы не остался на несколько лет (4)

Уже второй год подряд чемпионом Литвы становится...

Сабонис и Рапшис – в списке призывников и попросят отсрочить службу в армии Литвы (28)

В Литве в списки призывников внесены в этом году и...

Руководство Литвы поздравляет завоевавшего "золото" пловца Данаса Рапшиса (4)

уководство Литвы поздравляет пловца Данаса Рапшиса,...

TOP новостей

Литва празднует годовщину восстановления независимости Дополнено (296)

Литва в понедельник празднует День восстановления...

В Клайпедском университете открывают мемориальную доску лидеру литовских партизан (37)

В Клайпедском университете в понедельник открывается...

В первой половине недели в Литву ненадолго вернётся зимняя погода (2)

В праздничный понедельник в стране будет облачно с...

Условия дорожного движения осложняет гололёд

В большей части страны в понедельник утром условия...

Министр здравоохранения Литвы изменит закон ради нового порядка выдачи компенсируемых лекарств (23)

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подготовит...