В среду вечером в Литву должны были прибыть начинающие профессиональную карьеру в команде Vytautas подростки из известной семьи Боллов (Ball), пишет BNS.

"PRIENAI GOT BALLS !!!!!" – такой выразительной надписью братьев ЛиАнджело и ЛаМело встречает действующее в городе с десятитысячным населением кафе Tango Pizza. У английской надписи двоякий смысл – "У Пренай есть Боллы" или "У Пренай есть "яйца"!"

"Мы подумали, что все это просто забавно. Для них это тоже шоу", - сказал владелец пиццерии Юнюс Малишаускас.

Клуб Vytautas не надеется на то, что вклад 16-летнего и 19-летнего Боллов будет решающим в плане того, чтобы клуб поднялся со дна Литовской баскетбольной лиги или Балтийской баскетбольной лиге, где команда в своей группе является четвертой. Клуб называет этот контракт коммерческим проектом. После подписания договора у Vytautas уже появился один спонсор, сейчас клуб ведет переговоры с несколькими другими потенциальными спонсорами.

Фамилия этих баскетболистов в последнее время на слуху по причине острого на язык отца ЛаВара и игры брата Лонзы в NBA. Многие сравнивают их с известной американской семьей Кардашьян.

"У нас нет опыта с такими звездами, но если их намерения серьезны, то Пренай удалось вырастить несколько баскетболистов", - отметил мэр города Альвидас Вайцекаускас.

Шутка или возможность?

В начале декабря, когда Vytautas подписал договоры с братьями Боллами, Пренай и Литва часто фигурировали в американских СМИ, а дикторы пытались правильно произнести название города или клуба, в котором они будут играть.

Все же этот небольшой литовский городо получил не только лестное внимание - интернет-пользователи подшучивали над плохим знанием английского тренера клуба Виргиниюса Шешкаускаса и что он якобы продает сало с багажника своего автомобиля.

Внимание New York Times

ЛиАнджело и ЛаМело Боллы в клубе Vytautas должны играть минимум месяц, затем контракт может быть расторгнут в любое время.

Этот клуб (двух городов Пренай и Бирштонаса) будет для американцев первой профессиональной командой, в которой они играют.

Пресс-секретарь клуба Эрикас Кирвялайтис отметил, что на следующей неделе планируется начать торговлю их майками.

Владельцы находящейся в центре Пренай пиццерии Tango Pizza надеются, что майки на стене их заведения будут с автографами братьев.

"Мы должны использовать возможность. В конце концов, ведь для Пренай это первый и последний раз, когда о нас пишет The New York Times ", – сказала Довиле Малишаускене, стоя рядом с флагами Литвы и США рядом с заведением, где пекут пиццу.

Тем временем американские спортсмены уже прибыли в Бирштонас:

А до этого баскетболисты прилетели в Вильнюс: