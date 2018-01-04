В среду вечером в Литву должны были прибыть начинающие профессиональную карьеру в команде Vytautas подростки из известной семьи Боллов (Ball), пишет BNS.
"PRIENAI GOT BALLS !!!!!" – такой выразительной надписью братьев ЛиАнджело и ЛаМело встречает действующее в городе с десятитысячным населением кафе Tango Pizza. У английской надписи двоякий смысл – "У Пренай есть Боллы" или "У Пренай есть "яйца"!"
"Мы подумали, что все это просто забавно. Для них это тоже шоу", - сказал владелец пиццерии Юнюс Малишаускас.
Клуб Vytautas не надеется на то, что вклад 16-летнего и 19-летнего Боллов будет решающим в плане того, чтобы клуб поднялся со дна Литовской баскетбольной лиги или Балтийской баскетбольной лиге, где команда в своей группе является четвертой. Клуб называет этот контракт коммерческим проектом. После подписания договора у Vytautas уже появился один спонсор, сейчас клуб ведет переговоры с несколькими другими потенциальными спонсорами.
Фамилия этих баскетболистов в последнее время на слуху по причине острого на язык отца ЛаВара и игры брата Лонзы в NBA. Многие сравнивают их с известной американской семьей Кардашьян.
"У нас нет опыта с такими звездами, но если их намерения серьезны, то Пренай удалось вырастить несколько баскетболистов", - отметил мэр города Альвидас Вайцекаускас.
Шутка или возможность?
В начале декабря, когда Vytautas подписал договоры с братьями Боллами, Пренай и Литва часто фигурировали в американских СМИ, а дикторы пытались правильно произнести название города или клуба, в котором они будут играть.
Все же этот небольшой литовский городо получил не только лестное внимание - интернет-пользователи подшучивали над плохим знанием английского тренера клуба Виргиниюса Шешкаускаса и что он якобы продает сало с багажника своего автомобиля.
Внимание New York Times
ЛиАнджело и ЛаМело Боллы в клубе Vytautas должны играть минимум месяц, затем контракт может быть расторгнут в любое время.
Этот клуб (двух городов Пренай и Бирштонаса) будет для американцев первой профессиональной командой, в которой они играют.
Пресс-секретарь клуба Эрикас Кирвялайтис отметил, что на следующей неделе планируется начать торговлю их майками.
Владельцы находящейся в центре Пренай пиццерии Tango Pizza надеются, что майки на стене их заведения будут с автографами братьев.
"Мы должны использовать возможность. В конце концов, ведь для Пренай это первый и последний раз, когда о нас пишет The New York Times ", – сказала Довиле Малишаускене, стоя рядом с флагами Литвы и США рядом с заведением, где пекут пиццу.
Тем временем американские спортсмены уже прибыли в Бирштонас:
А до этого баскетболисты прилетели в Вильнюс:
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