Дистанцию девочка проплыла за 1 минуту 15,42 секунды. Кястутис Степонавичюс, тренирующий девочку в Академии плаванья Impuls с 5 лет, признается, что не скрывал радости после 1 дня соревнований и заявил, что большой спорт только начинается.
"Это достижение означает, что Смильте в настоящее время самая быстрая девушка в Литве, показав такой результат в заплыве на 100 метров в своей возрастной группе. Что касается спорта, это - одна ступенька наверх, и большой спорт только начинается. В первую очередь, этот результат показывает большой потенциал Смильте", - сказал он.
Кроме того, С.Плитникайте во вторник не только улучшила литовский рекорд в группе до 13 лет, но и достигла уровня кандидата в мастера спорта.
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