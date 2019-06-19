Во вторник на детских соревнованиях по плаванию „Kaunas Grand Prix“ был побит 9-летний рекорд "золотой рыбки" Руты Мейлутите в заплыве на 100 метров. По словам тренера Смильте Плитникайте, получившей медаль, у девочки имеется большой потенциал для того, чтобы показать себя еще лучше.
Smiltė Plytnikaitė, Kęstutis Steponavičius / Foto: inkagency.lt

Дистанцию девочка проплыла за 1 минуту 15,42 секунды. Кястутис Степонавичюс, тренирующий девочку в Академии плаванья Impuls с 5 лет, признается, что не скрывал радости после 1 дня соревнований и заявил, что большой спорт только начинается.

"Это достижение означает, что Смильте в настоящее время самая быстрая девушка в Литве, показав такой результат в заплыве на 100 метров в своей возрастной группе. Что касается спорта, это - одна ступенька наверх, и большой спорт только начинается. В первую очередь, этот результат показывает большой потенциал Смильте", - сказал он.

Кроме того, С.Плитникайте во вторник не только улучшила литовский рекорд в группе до 13 лет, но и достигла уровня кандидата в мастера спорта.

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