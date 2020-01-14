Внимание! С сегодняшнего дня Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Так, у пользователей Windows 7 компьютер не перестанет работать, однако Microsoft перестанет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам, не будет предоставляться обновление программного обеспечения и обновления и исправления системы безопасности.
”Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО”, — предупредили в корпорации.
В Microsoft добавили, что лучший способ защитить себя — это обновиться до Windows 10. При этом в компании отметили, что лучше купить новое устройство, чем устанавливать ПО на старый гаджет.
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