В Viber появилась функция перевода

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на сообщение, выбрать опцию "перевести", и текст сразу же появится на экране смартфона под оригинальной фразой.
Сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на устройстве по умолчанию. Перевести сообщение можно и на любой другой язык: для этого нужно нажать на текст, выбрать опцию «язык» и необходимый пункт. Новая функция позволяет переводить новости в сообществах и паблик-чатах так же, как и в личных диалогах.
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