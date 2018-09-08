В Viber появилась функция перевода

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на сообщение, выбрать опцию "перевести", и текст сразу же появится на экране смартфона под оригинальной фразой.

Сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на устройстве по умолчанию. Перевести сообщение можно и на любой другой язык: для этого нужно нажать на текст, выбрать опцию «язык» и необходимый пункт. Новая функция позволяет переводить новости в сообществах и паблик-чатах так же, как и в личных диалогах.