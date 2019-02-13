В работе Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram по всему миру сообщили о сбое в работе приложения. Об этом сообщил портал Downdetector.
Уточняется, у пользователей не загружается лента, не работают сторис, а также проблемы с числом подписчиков.
Неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, США, Южной Америки и в странах Азии.
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