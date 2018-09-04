Как пишет N+1, устройство под названием MagicScroll получило 7,5-дюймовый экран, созданный из двух дисплеев от смартфонов LG G Flex 2. Один край экрана прикреплен к цилиндрическому корпусу, а другой может отсоединяться от корпуса, позволяя "разворачивать" планшет, подобно свитку. Внутри цилиндрического корпуса расположены платы управления и литий-ионные аккумуляторы, а также магниты для крепления экрана. На его торцах находятся два вращающихся регулятора, которые можно использовать для ввода и вывода.

Разработанная инженерами система управления MagicScroll учитывает необычный форм-фактор планшета. По замыслу разработчиков, для решения многих задач устройство можно использовать в свернутом виде, а разворачивать экран пользователю придется для отображения большего объема информации, например, при просмотре карты. Устройство также поддерживает распознавание жестов (поворот на 90 градусов или взмах вверх, позволяет запустить какое-либо приложение). Однако пока что эта функция реализована с использованием стороннего компьютера, на который планшет пересылает данные с гироскопа и акселерометра.

Получить наглядное представление об облике и некоторых возможностях MagicScroll можно благодаря небольшому видеоролике, опубликованному на YouTube.

Отметим, что это не первая подобная разработка канадских исследователей. Ранее они представили гибкий смартфон HoloFlex с голографическим экраном, а также гибкий смартфон ReFlex.