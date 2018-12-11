В Instagram появились голосовые сообщения

Возможность отправки голосовых сообщений добавлена в сервис Instagram. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице сервиса в Twitter. Об этом пишет ТАСС.
Instagram
© Shutterstock

Возможность отправки голосовых сообщений добавлена в сервис Instagram. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальной странице сервиса в Twitter.

"Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения через Direct (внутренний сервис Instagram для мгновенного обмена сообщениями между пользователями - прим. ТАСС)", - говорится в нем. Для того, что отправить голосовое послание, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее. Максимальная длительность аудиосообщения может составлять одну минуту.

В июне Instagram выпустил обновление, добавив поддержку видеозвонков через Direct. Пользоваться видеочатом можно, выполняя одновременно другие задачи в приложении. В видеозвонке могут участвовать до четырех человек.

Приложение Instagram, предназначенное для публикации фото и видеороликов, было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, купила Instagram за $1 млрд.

В июне этого года число пользователей Instagram превысило 1 млрд человек. Тогда же руководство сервиса объявило о введении функции, позволяющей размещать видеоролики продолжительностью до одного часа.

ТАСС
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