iPhone 5 вышел в 2012 году и стал первым смартфоном Apple, в котором компания решилась на увеличение диагонали: с 3,5 до 4 дюймов. С тех пор прошло семь лет, но, судя по всему, некоторые люди продолжают пользоваться этим девайсом. Apple выпустила для них важное предупреждение: смартфон нужно обновить до iOS 10.3.4 до 3 ноября, пишет tech.onliner.by
iPhone 7
© Reuters

В противном случае iPhone 5 станет практически бесполезным смартфоном: перестанут работать онлайн-сервисы, включая App Store и iCloud, а также почта и загрузка интернет-страниц в Safari.

Версия iOS 10.3.4 содержит патч, который исправляет некорректную работу GPS из-за сброса даты в системе каждые 1024 недели (примерно раз в 20 лет).

Баг затрагивает старые девайсы Apple: iPhone 4S, iPad 2, iPad с экраном Retina и iPad 4. Но в перечисленных устройствах просто перестанет работать GPS, если их не обновить, а iPhone 5 превратится почти что в «кирпич».

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