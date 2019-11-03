В противном случае iPhone 5 станет практически бесполезным смартфоном: перестанут работать онлайн-сервисы, включая App Store и iCloud, а также почта и загрузка интернет-страниц в Safari.

Версия iOS 10.3.4 содержит патч, который исправляет некорректную работу GPS из-за сброса даты в системе каждые 1024 недели (примерно раз в 20 лет).

Баг затрагивает старые девайсы Apple: iPhone 4S, iPad 2, iPad с экраном Retina и iPad 4. Но в перечисленных устройствах просто перестанет работать GPS, если их не обновить, а iPhone 5 превратится почти что в «кирпич».