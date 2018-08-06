Литовская команда, участвовавшая в альянсе с двумя китайскими командами, заняла второе место — не хватило немного, чтобы догнать победителей соревнования, - объединение двух китайских и французской команд, говорится в пресс-релизе.
Ребят на соревнования пригласили китайские правительственные организации, поддерживающие инженерное образование. Они покрыли все затраты на поездку. В прошлогоднем конкурсе робототехники в Вашингтоне, единственная команда стран Балтии заняла 21-е место из 163 команд. «Организаторы из США рекомендовали нашу из-за дружелюбия и быстрой подготовки. Из стран Северной Европы мы были единственными приглашенными, - утверждает Паулюс Бредис, основатель школы робототехники.
Соревнования "First Global" придумал Дин Кеймен, который также изобрел "Segway", инвалидное кресло, которое съезжает по ступенькам, и многое другое.
Литовцы заняли второе место в мировом соревновании робототехники в Китае
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