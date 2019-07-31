Facebook рассказала об успехах проекта по созданию технологии для набора текста силой мысли

Как сообщается в блоге компании, ученым из Университета Калифорнии в Сан-Франциско при участии Facebook удалось добиться определенных успехов по декодированию речи по мозговым импульсам. Подробности об этом исследовании были опубликованы в журнале Nature Communications.

В этом исследовании ученые использовали в качестве подопытных пациентов с эпилепсией, в мозг которых были вживлены специальные имплантаты. Им предлагалось прослушать набор вопросов с несколькими вариантами ответов и громко проговорить выбранные ответы. В это время вживленные датчики анализировали активность в определенных областях мозга в поисках закономерностей, позволяющих в реальном времени распознавать отдельные слова и фразы. Например, один из вопросов предлагал перечислить любимые музыкальные инструменты из списка. Точность распознавания в итоге составила от 61 до 76%, однако стоит отметить, что набор вопросов и ответов был сильно ограничен (9 вопросов и 24 варианта ответов), а подопытные отвечали на них не мысленно, а вслух.

Пока что представленные результаты далеки от описанного в 2017 году устройства, способного буквально читать мысли и преобразовывать их в текст. Не исключено, что такая система никогда не увидит свет, но разработка, по словам ученых, может пригодиться пациентам, которые в силу различных причин потеряли возможность говорить – разрабатываемая при участии Facebook технология может вернуть им дар речи.

Напомним, что похожий проект реализует компания Neuralink, основанная Илоном Маском. Недавно она представила первые результаты разработки нейроинтерфейса, который в перспективе должен сделать возможным подключение человеческого мозга к компьютеру. Пока что ученые проводят эксперименты на крысах.