«С сегодняшнего дня мы запускаем новую функцию, благодаря которой вы сможете легко удалять свои сообщения в мессенджере в личных сообщениях и групповых диалогах», — говорится в сообщении Facebook.
Отмечается, что другие участники беседы будут оповещены о том, что пользователь удалил сообщение. Для пользователей мессенджера Facebook также сохраняется функция удаления отправленного сообщения исключительно для себя в течение неограниченного времени.
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