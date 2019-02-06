«С сегодняшнего дня мы запускаем новую функцию, благодаря которой вы сможете легко удалять свои сообщения в мессенджере в личных сообщениях и групповых диалогах», — говорится в сообщении Facebook.

Отмечается, что другие участники беседы будут оповещены о том, что пользователь удалил сообщение. Для пользователей мессенджера Facebook также сохраняется функция удаления отправленного сообщения исключительно для себя в течение неограниченного времени.