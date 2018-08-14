Аналитики раскрыли новые подробности о трех iPhone (2018)

По оценкам TrendForce, общий уровень продаж линейки iPhone 2017 года оказался ниже ожидаемого и примерно сопоставим с результатами 2016 года (около 216 миллионов реализованных гаджетов). Кроме того, такой уровень поддерживается за счет более старых, а не новых моделей.
В TrendForce подтвердили, что в этом году Apple планирует представить тройку аппаратов, которые оснастят системой разблокировки лиц Face ID. Два из них станут устройства премиум класса с OLED-матрицами (на 5,8 и 6,5 дюймов), еще один — более простой аппарат с LCD-панелью на 6,1 дюйма. Возможно, гаджеты также смогут работать со стилусом Apple Pencil.
TrendForce пишет, что модели с дисплеями на 5,8 и 6,5 дюймов уже собраны (это произошло в конце июля), а сборка смартфона на 6,1 дюйма стартует в сентябре. Из-за этого продажи аппаратов, соответственно, начнутся в сентябре и октябре.
Кроме того, iPhone 6.1 (2018) станет двухсимочным, его оснастят 3 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища — 64 или 256 ГБ. Старшие версии (на 5,8 и 6,5 дюймов) получат 4 ГБ оперативки и 64/256/512 ГБ постоянной памяти.
Предполагаемая цена iPhone 6.1 (2018) — 699−749 долларов, iPhone X (2018) — 899−949 долларов. Увеличенный iPhone X Plus будет стоить от 999 долларов. Возможно, его версия для определенных регионов также получит Dual-SIM.
Аналитики TrendForce полагают, что общее количество отгруженных iPhone (2018) установится на уровне 83−88 миллионов устройств, что увеличит их долю в годовом объеме продаж компании в сравнении с тремя моделями прошлого года.
В течение 2018 года объем продаж iPhone "останется плоским" и может увеличиться лишь на 2−3%. Это приведет к более длинному циклу замены телефонов по всему миру.
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