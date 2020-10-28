Актуален этот вопрос и в странах Балтии. В Литве проживает значительное количество русскоязычных и польскоязычных граждан, которые являются национальным меньшинством, но фактически составляют большинство в ряде регионов страны.

Существует ли решение этой проблемы, которое бы устроило всех? С одной стороны, снизило бы влияние российского государства на литовскую политику, а с другой, помогло в защите интересов русских, живущих в Литве? У нас хорошие новости, такое решение есть и оно так близко, что нам нужно просто протянуть руку и ухватиться за эту возможность.

Как становятся меньшинством?

До сих пор законы ЕС считали меньшинствами только те группы, которые представлены в меньшем количестве, чем составляющие титульную нацию остальные жители. Тем не менее, законы ЕС не смогли решить основные проблемы нацменьшинств, которые замедляют их развитие и мешают их процветанию. Более того, даже если национальные меньшинства представлены в значительном количестве в определенном регионе страны, они не обладают теми же правами и возможностями, что и титульная нация.

Сегодня Литва является достойным членом Европейского союза. Тем не менее, тот факт, что интересам 140 000 человек наносится ущерб только из-за их принадлежности к меньшинству, нивелирует все положительные достижения страны, которая одной из первых присоединилась к еврозоне. Помимо анализа исторических истин, вопрос, с которым литовские политики и простые русскоговорящие граждане сталкиваются практически ежедневно, заключается в том, как выйти из этого порочного круга.

Но решение есть, и оно прямо перед нами. Цель инициативы, выдвинутой секелями – меньшинством, проживающими в Трансильвании, состоит в том, чтобы те территории, где национальное меньшинство страны составляет большинство, были признаны отдельными Регионами Европейского союза. Таким образом они получать отдельные ресурсы и право использовать их так, как они считают нужным для своего роста и экономического развития, независимо от центральных правительственных учреждений.

Благодаря этому решению литовские русские могли бы стать органической частью Европейского Союза. Они могли бы стать бенефициарами глобального учреждения, в результате чего их зависимость от России, могла бы постепенно уменьшится или полностью исчезнуть. Литовское правительство также могло бы избавиться от проблемы, связанной с наличием страха перед русскоязычными гражданами. В конце концов, никто не заинтересован в том, чтобы разрушить регион, в котором большинство населения составляют русские, но который все еще является частью Литвы и имеет тысячи экономических связей с Европейским союзом, особенно не заинтересованы в этом те русские, которые живут там и пытаются построить свое будущее.

Исходя из принципа, что экономическое развитие является фундаментальным интересом не только меньшинства, но и государства и его титульной нации, что возможность роста может быть предпосылкой стабильного мира, гражданин, который ответственно мыслит, исповедуя европейские ценности, не может сделать ничего другого, кроме как подписать инициативу ЕС о Национальных Регионах. Это вы можете сделать здесь. Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт инициативы или наши каналы Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Номер заказа.: PT_85597519