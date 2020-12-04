Обратились к искусству и завязали теплые дружеские отношения

После проекта искусство стало ближе детям

Участвовавшая в проекте Татьяна Кнежене подчеркивает, что проект дал то, от чего она и ее семья были какое-то время в стороне – искусство. Желая познакомить детей с искусством, она решила присоединиться к проекту.

«Раньше, когда дети были младше, мы старались ездить в театр, филармонию, музеи. Для городских детей искусство более доступно, однако мы живем в деревне, а со временем появилось много работы, жизнь стала более насыщенной, и количество искусства в нашей жизни сильно уменьшилось», – рассказывает собеседница.

Уже первые занятия, вспоминает Татьяна, были очень интересными, пробудили много эмоций. Большое впечатление на членов семьи произвели занятия со стеклом.

«Хотя одна дочь ходит в художественную школу, другие дети не сталкивались со стеклом в повседневной жизни. Это действительно очень впечатлило. Занятия проходили не только в классе, но и вне его, поскольку были организованы поездки на выставки», – говорит она.

Т. Кнежене подтверждает, что проект заинтересовал детей, поэтому мир искусства стал им ближе: «Когда дочь простудилась, и я сказала, что она не может поехать на занятие, она очень просила отпустить ее. Это, на мой взгляд, и есть настоящая оценка», – добавляет участница проекта.

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Во время проекта участники стали ближе не только к миру искусства, но и друг к другу. Собеседница отмечает, что с некоторыми семьями удалось подружиться.

«Не ожидала, что подружимся. Даже были друг у друга в гостях. Если бы не этот проект, не нашли бы новых друзей» – говорит она.

Татьяна признательна педагогам, волонтерам проекта, которые, по ее словам, полностью отдавались работе с людьми, участвовавшими в проекте: «Для нас было обычным делом задерживаться после занятия, но никогда из-за этого не было упреков. Все же имеют свои семьи, дела, но своего времени не считали. Очень радует, когда люди не эгоистичны».

Проект открыл другой мир

Волонтер проекта, Даля Шемешкене-Клепоните, заместитель директора Школы искусств Варены Ядвиги Чюрлените, подчеркивает, что разница между миром искусства и реальным миром очень большая. Поэтому вместе с профессиональными художниками, присоединившимися к проекту, мы пытались внести свой вклад в улучшение социальной среды и укрепление сообщества.

По словам собеседницы, дети из многодетных семей практически не видят своих родителей, поскольку те, живя в провинции, часто работают на нескольких работах или уезжают за границу на заработки. Хотя они финансово вкладываются в воспитание детей, но физически слишком мало времени проводят с ними.

«Это также была идея проекта – как объединить семьи, чтобы, благодаря занятиям искусством, родители могли больше времени проводить со своими детьми. В проекте участвовали не только многодетные семьи, но и дети с физическими или умственными недостатками. Эти семьи не асоциальны, они просто больше социально обособлены», – отмечает Д. Шемешкене-Клепоните.

Самым большим достижением проекта собеседница считает зародившиеся дружеские отношения между участниками: «В рамках проекта мы решили соединить семьи со здоровыми детьми с семьями, в которых растут дети-инвалиды. Результат был фантастическим, так как семьи очень хорошо общались. Подружились не только дети, но и родители».

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«Все цели проекта были достигнуты», – подчеркивает присоединившийся к проекту волонтер. Люди, которые раньше не думали, что искусство может стать частью их повседневной жизни или досуга, изменили свое мнение.

«С участниками проекта мы посещали выставки, ездили в музеи, на церковные экскурсии. Познакомили их с работами Микалоюса Константинаса Чюрлениса, что было одной из целей проекта – рассказать о художниках, живших в наших краях. Люди этих вещей не знают, многие услышали это впервые», – говорит собеседница.

Одной из самых интересных задач проекта, по ее словам, стала выставка работ из стекла, созданных участниками: «Мы волновались, это был вызов, потому что ты не только посещаешь выставку, но и сам что-то создаешь, а другие приходят оценить твою работу».

Удивительно, подчеркивает собеседница, когда открываешь выставку и видишь участвующие в проекте семьи, которые решили прийти на открытие выставки не потому, что кто-то позвал, а из любопытства.

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«Одна участница сказала, что мы открыли ей совершенно другой мир, о существовании которого она даже представить не могла. Эта женщина работает продавцом в магазинах Maxima, занимается сельским хозяйством, никогда не имела никакого отношения к искусству и воспитывает троих детей. Такие открытия прекрасны», – рассказывает Д. Шемешкене-Клепоните.

Проект реализуется на средства Европейских структурных и инвестиционных фондов в рамках программы, цель которой – способствовать активности гражданского общества, стимулировать инициативность жителей различных регионов Литвы, снижая тем самым уровень социальной изоляции в стране. Подробнее о возможностях начать реализацию проектов в своем городе или сообществе: www.miestobendruomene.lt.



