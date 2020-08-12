И если говорить о знаковых достопримечательностях, то очарование Саймы включает в себя и «тысячи уютных коттеджей», и «тысячи уютных саун», и гастрономических фаворитов национальной премии Hungry for Finland, самого «вкусного» содружества рестораторов Saimaa Gastronomy.

Если спросить финна, куда бы он отправился в отпуск всей семьей, чтобы отдохнуть от суеты городских будней, ответ почти наверняка будет – Сайма! Особенно поэтической осенней порой, которая в финском языке носит название «руска». Особенно в Миккели, Савонлинна и Варкаус – невероятно интересные города со значительными музеями.

Но обо всем по порядку.

Золото Финляндии особенного оттенка. Оно зеленое – в тон леса, голубое – в цвет прозрачных озер. Финны бережно охраняют природу, создавая особенные природоохранные зоны – национальные парки, куда каждый желающий может приехать наполниться живительной силой, пройти по хорошо продуманным пешеходным маршрутам, отмеченным деревянными настилами, и просто погулять. В регионе Visit Saimaa таких парков целых два – Коловеси и Линнансаари.

Visit Saimaa

Коловеси с его труднопроходимыми маршрутами открыт только летом, а Линнансаари ждет вас осенью для походов всей семьей по нескольким маршрутам разной сложности, но с одинаково потрясающими панорамными видами, где так хорошо сделать селфи.

А представьте себе, как будет хорошо скользить по водной глади в каноэ или на каяке, лавируя, как заправский гребец, между сотен островков. Тем более что научиться управлять спортивной лодкой несложно: 15 минут – и вот вы уже умеете держаться на воде.

Если же вы не до конца уверены в себе, можно заказать тур, который будет включать в себя шестичасовое путешествие, аренду каяка, сопровождение гида и небольшой перекус с кофе.

А можно скомбинировать спортивный отдых с размещением в коттедже. Тем более что в регионе их выбор велик – на любой вкус и кошелек.

Однако если вам необходимы все блага цивилизации, стоит присмотреться к отелям, где ваш отдых будет максимально продуманным и комфортным: активные прогулки на открытом воздухе, сауна в разных вариациях – традиционная или дымовая (ее еще называют «по-черному»), ресторан с хорошо продуманным меню.

СПА-отель Halla (обновленный отель Anttolanhovi) порадует вас возможностью выбрать свой вариант размещения: в основном здании или на дизайнерской вилле Art&DesignVillas. К вашим услугам открытые теннисные корты, тренажерный зал, велосипеды, фэтбайки, гребные лодки, каноэ, СПА, бассейн и сауны на берегу.

Visit Saimaa



И, конечно, замечательный ресторан.

Тем, кто любит продуманный дизайн, стоит обратить внимание на СПА-курорт Järvisydän – место, которое бронируют заранее, за месяц, а то и два, настолько оно популярно. Сверхсовременный комплекс, поданный в средневековом стиле, понравится и детям, и взрослым. Если же вы мечтали, засыпая, увидеть над собой звездное небо через стеклянную крышу иглу, то и такой вариант размещения есть в Järvisydän. Вас ждет СПА-комплекс, обустроенный как рай для викингов на тропическом острове, также можно попробовать сауну по-черному с джакузи и бокалом шампанского на свежем воздухе даже когда на улице прохладно. И, разумеется, вас приятно порадует ресторан, где яства подают так, как это было принято в старинных тавернах.

Visit Saimaa

До конца октября, если продержится хорошая погода, можно порадовать себя уникальным велосипедным путешествием по архипелагу Puumala. В обычное время в небольшом городке живет 3 000 человек, во время курортного сезона население увеличивается в десять раз. Такая популярность вызвана завораживающей красотой велосипедного 60-километрового маршрута по многочисленным островкам. А чтобы вы могли почувствовать Финляндию на вкус, на пути вас ждут два ресторана, которые входят в Содружество Saimaa Gastronomy, победителя гастрономического конкурса Hungry for Finland.

Visit Saimaa

Не менее радушно вас ждут рестораны коттеджного курорта Sahanlahti и коттеджного поселка Okkola. Секрет их успеха прост: бизнесом занимаются сами хозяева, вкладывая в дело тепло своей души. Для них это не бизнес – это их жизнь. Так же, как для рестораторов отеля Punkaharju, который содержит финская супермодель Saimi Hoyer. Свои знания о мировой гастрономии она вложила в ресторан старинного отеля в стиле модерн, сохраненного в неизменном виде со времен царской России.

Пообедать просто и на уровне «пять звезд» вам предложат в усадьбе Tertti Manor. Здесь подают ланчи по будним дням, сюда ездят на обед из Миккели и Савонлинны. А попить чаю как в сказке «Алиса в Стране чудес» приглашаем в TeaHouse of Wehmais. Более 200 сортов ароматного напитка и чайная церемония ждут вас в дизайнерском чайном доме, уникальном для Финляндии, где все пьют кофе.

И на десерт, конечно, рыбалка. Там более что местные рыболовные гиды знают все рыбные места, у них имеются сверхсовременные катера и все необходимое оборудование. Но можно порыбачить и самим. Окунь, кумжа, сиг, налим, лосось, щука, судак, радужная форель и хариус – вы можете ловить их на джиг, спиннинг, троллить или просто, если вы новичок, закидывать удочку в воду и надеяться на чудо.

Visit Saimaa

Если вы собираетесь ловить рыбу «профессионально», то не забудьте оформить лицензию.

Но и вышеперечисленным не исчерпываются возможности для отдыха. Еще вас ждут замок XIV века Olavinlinna, музеи, связанные с именем маршала Маннергейма, Музей механической музыки, входящий в ТОП-10 по версии Lonely Planet, и много познавательного и требующего вашего внимания.

Очарование и отдохновение для души на Сайме – именно для вас!