Пионером переводов средств "с карты на карту" из ЕС в Украину в Литве стало мобильное приложение VIALET, предлагающее быстрые и безопасные переводы средств в несколько кликов.

Что такое финтех?

Финтех — под этим словосочетанием подразумевают любые инновации в области финансовых услуг, которые модифицируют и упрощают повседневные финансовые процессы. Все, что делает наши взаимоотношения с деньгами — электронные платежные платформы, цифровые банки, бесплатные банковские карты, альтернативные способы перевода денег, мобильные приложения, которые можно использовать для оплаты покупок, кросс-валютные платежи, платформы взаимного кредитования и другие финансовые услуги, — это из области финтеха.

В отличие от традиционных банков, которые предлагают очень широкий спектр финансовых услуг, финтех стартапы специализированы и сосредоточены на упрощение каждодневных финансовых задач своих клиентов. Из-за более узкой специализации такие услуги, как правило, дешевле, быстрее, удобнее, легко доступны из любой точки земного шара.

Хотя родиной финтех стартапов по-прежнему остается Великобритания, этот рынок с каждым годом pастeт и расширяется в другие страны. Развитие финтех индустрии не обошло стороной и Литву — рост финансовых технологий в нашей стране сегодня считается приоритетом. Одной из таких финтех компаний, работающих в нашей стране, является VIALET. VIALET - это мобильное приложение, позволяющее легко и быстро осуществлять денежные переводы в Украину.

Vialet © vialet

Удобно и безопасно

Любой пользователь устройств с операционными системами Android или iOS может осуществлять платежи с карты на карту. Все, что нужно вам сделать — это скачать мобильное приложение и открыть счет. В настоящее время деньги можно перевести на любую карту Visa или Mastercard, выпущенную в Украине. Приложение VIALET принадлежит VIA SMS Group, которая специализируется на потребительском финансировании и регулируется актами ЕС и сертификатами Mastercard, а ее деятельность лицензирована Банком Литвы, по этому можете быть на 100% уверены в том, что ваши средства благополучно дойдут до получателя.

После регистрации аккаунта и его верификации, вы сможете совершать переводы мгновенно. Для оформления перевода выберите «Отправить» в меню приложения и нажмите «Отправить на карту», ​​затем введите сумму, имя получателя и номер карты, на который вы отправляете и нажмите «Отправить». В VIALET, вместе с расчетным счетом IBAN вы также можете заказать бесконтактную карту Mastercard для ежедневных денежных операций.

O VIALET

VIASMS является частью группы, которая работает на рынке ЕС в качестве специалиста по потребительскому финансированию с 2010 года и имеет более 1,5 миллиона клиентов по всему миру. Платформа VIALET была создана в 2017 году с целью предоставления частным потребителям и существующим клиентам группы альтернативу цифровому банкингу.

В целях обеспечения удобного и современного обслуживания клиентов VIALET уделяет большое внимание функциональности сервиса. Большая часть ресурсов и бюджета компании расходуются на системы, поддерживающие и улучшающие мобильное приложение. VIALET также уделяет пристальное внимание своей системе управления рисками, чтобы предотвратить любое мошенничество. В результате с третьего квартала прошлого года по сегодняшний день более чем 700% частных клиентов начали пользоваться услугами VIALET и текущий рост новых пользователей составляет в среднем 13000 в неделю.

Компания руководствуется тем, что деньги — это не просто финансовый инструмент. Отправляя деньги друзьям или родственникам в Украину, мы не только выражаем финансовую поддержку, но и демонстрируем нашу заботу. Теперь, когда мы обычно не можем просто навещать друг другa, забота о благополучии наших близких становится все более важной частью нашей жизни, чем когда-либо, и с помощью VIALET мы можем сделать это просто, быстро и удобно.