Exupery International School – первая международная школа-пансион в Балтии

EIS была основана в 2016 для детей и подростков от 2,5 до 19 лет и объединила детский сад, младшую, среднюю и старшую школы. А с 1 сентября 2021 года открывается первая в странах Балтии школа-пансион для учеников в возрасте от 14 до 19 лет.

По словам основателя EIS Елены Буяновой, одна из целей этого проекта – сделать Латвию на карте мира центром детского образования, привлечь иностранных учеников, чтобы сформировать международное сообщество. Несмотря на пандемию мы продолжаем жить в глобальном мире, где важно понимать и уважать другие культуры, учиться жить «под одной крышей». Школа-пансион Exupery – отличный шанс реализовать эту идею.

Самый ценный актив школы – это люди. Для пансиона собрана сильная академическая команда педагогов из Великобритании, США, Австралии, Франции, Латвии и других стран. Стоит ли отправлять ребенка на обучение в Англию или Швейцарию, если рядом международная школа такого же высокого уровня и по более привлекательной цене?

Качество образования зависит не от локации, а от учителей, от взаимоотношений педагога и ребенка. Важно, чтобы ученики становились новаторами, проявляли изобретательность и в учебе, и в жизни, были способны работать в командах и хорошо адаптировались к быстро меняющимся условиям окружающего мира. В EIS практикуется личностно-ориентированный подход в обучении. Учителя – это опытные наставники, они сопровождают учеников в процессе обучения, оказывают им всестороннюю поддержку.

Здания школы EIS имеют общую площадь более 12 000 кв. м., все они спроектированы и построены в традиционном для Exupery эко-стиле. Учебные классы, научные лаборатории, арт-студия, театральный зал, две библиотеки, многочисленные зоны для самостоятельной работы и зоны отдыха – продуманы и созданы для безопасного и комфортного обучения. Главный подход к организации части учебного пространства – это, в том числе, коворкинг. Ребятам нравится работать вместе, когда они не ограничены стенами класса и могут найти для себя удобное место для занятий.

Пансион предлагает три варианта проживания в комнатах по 2-3 человека.

1. Полупансион: ученик проводит 5 дней на кампусе, а на выходные отправляется домой – отличный вариант для молодежи из стран-соседей Латвии.

2. Полный пансион для тех, кто готов жить в резиденции в течение всего учебного года.

3. Для учеников дневного отделения EIS возможность провести на кампусе несколько дней при наличии свободных мест.





Причины стать студентом пансиона EIS

Фокус на учебе

Серьезное отношение к учебе – это часть взросления и подготовки к обучению в университете. В EIS знают, как поддерживать правильный баланс учебы, отдыха и развлечений.

В современном быстро меняющемся мире инвестиции в качественное образование своего ребенка, пожалуй, единственный вклад, который гарантированно принесет дивиденды. Опыт Международной школы Exupery доказывает это из года в год.

Всесторонняя поддержка и забота

Учеба и жизнь в пансионе научит школьников быть самостоятельными, однако они также получат круглосуточное поддержку и внимание. Высококвалифицированные, преданные своему делу педагоги предложат свои знания в классе, а опытные наставники поддержат ребят вне учебного процесса – по вечерам и в выходные дни.

Самостоятельность в действии

Для подростка жизнь вдали от дома может оказаться непростым испытанием. В EIS студенты учатся ответственности и самостоятельности, управляют своим временем, у них появляется мотивация заботиться о себе, заводить новых друзей – так они обретают те жизненные навыки, которым не учат в обычной школе.

Глобальная среда

Ученики EIS – граждане мира и учатся адаптироваться в нем. Exupery – глобальная среда знаний, навыков, культуры и опыта, необходимых для поступления в лучшие университеты мира.





Международная школа Exupery:

– Участник IB World Schools, а это самые высокие стандарты международного образования. Обучение по системе IB позволит выпускникам EIS продолжить образование в лучших вузах мира.

– Официально признана как международными, так и национальными организациями и получила аккредитацию от Министерства образования Латвии.

– Для тех, кто будет учиться в 10-12 классах, у школы имеется авторизация Кембриджских международных экзаменов (CIE), что позволяет проводить экзамены IGCSE, а также осуществлять программу Advanced Levels.

– Член Совета международных школ (CIS), который объединяет международные школы, работающие по самым высоким образовательным стандартам.

– Член Ассоциации школ-пансионов (The Boarding Schools’ Association), что позволяет EIS тесно взаимодействовать с другими школами-пансионами и обеспечивать высокое качество проживания для своих учеников.

Контакты:

https://exupery.lv

Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107, Latvija

Телефон: +371 26 62 23 33

Email: info@exupery.lv

Поступление:

Телефон: +371 26 62 27 77

Email: admissions@exupery.lv

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