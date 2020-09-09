"Царская" рыбалка в Финляндии

Миккели, национальный парк Линнансаари, Ристиина, Анттола – осенью в этих местах особенно хороша трофейная рыбалка. Идет щука, у которой начинается осенний жор, рыба прячется неподалеку от берега, охотясь в тростниках. Хорошо ловится и крупный лосось.

Лосось приготовленные на гриле в регионе Visit Saimaa © Visit Saimaa

Регион Visit Saimaa – одно из самых «коттеджных» мест во всей Финляндии, и так как многие здания расположены на берегах озер, их смело можно отнести к коттеджам для рыбалки. Тем более что практически у каждого есть свой причал, лодка и даже карта глубин.

Многие владельцы сдают в аренду моторные лодки, но об этом лучше поинтересоваться самостоятельно – финны не любят навязываться, поэтому могут не предложить. Так что сразу задавайте как можно больше вопросов.

Коттеджи сильно различаются по уровню звездности и комфорта. Какой выбрать, зависит уже от ваших предпочтений.

Один из коттеджей Halla Nature and Design Villas © Visit Saimaa

Если вы предпочитаете сдержанную роскошь скандинавского дизайна, открытые пространства, обилие света и огромные видовые окна современных и самых импозантных вилл, добро пожаловать в местечко Анттола – в общий комплекс отеля Halla.

Если хотите приехать большой компанией, то ваш вариант – Art Design виллы. Здания расположены отдельно друг от друга, окна выходят на озеро, соседи вас не побеспокоят. Комфорт уединенности вам обеспечен. А если захотите, то рядом находится здание отеля с уютным рестораном, где вам будет сервирован добротный завтрак, если же надумаете пообедать или поужинать с панорамным видом, то меню a la carte и подача блюд вас приятно удивят.

Благоустроенные виллы и коттеджи Okkola ждут тех, кому нравятся места «с историей». Семейный бизнес основал в далеком 1924 году Johannes Okkola, первый коттедж на месте обычной фермы был построен по проекту Heikki Okkola, дипломированного архитектора, последнее здание завершено в 2014 году. Сейчас здесь четыре традиционных финских летних коттеджа с минимальными удобствами и 13 благоустроенных вилл.

Хорошо еще и то, что вас всегда встречают сами хозяева, для которых их коттеджи и ресторан не просто бизнес, а часть жизни, семейной истории. Профессионализм и душевная чуткость – беспроигрышное сочетание, которое работает всегда.

Paula Okkola в коттеджном поселке Okkola © Visit Saimaa

Тут же находится один из знаковых ресторанов Финляндии, который держит хозяйка Paula Okkola. Простая, но вместе с тем изысканная пища придется по вкусу многим гурманам, ресторан входит в Содружество Saimaa Gastronomy, победителей национальной премии Hungry for Finland.

А вот если вас интересуют самые что ни на есть рыбацкие варианты, рекомендуем обратиться в Oravivillage. Хозяева занимаются организацией досуга в регионе Visit Saimaa, у них есть варианты отдыха на любой вкус и кошелек: небольшие студии и апартаменты, обычные благоустроенные квартирки, где можно и передохнуть, и обед приготовить, если нет желания идти куда-то в ресторан, а также благоустроенные виллы, в том числе и рядом с заповедником Linnansaari. Но самое главное, что вам помогут организовать владельцы Oravi, – отличный клев. В Oravi занимаются рыбалкой много лет, поэтому хорошо знают, как найти идеальное решение именно для вас. Спиннинг и троллинг в Национальном парке Линнансаари, троллинг и джиггинг на большую щуку, семейные туры, чтобы порадовать и себя, и детей – все, что душе угодно.

Архипелаг Puumala в регионе Visit Saimaa в Финляндии © Visit Saimaa

Здесь же можно приобрести необходимые лицензии, которые вам наверняка понадобятся.

Настроились поймать рыбу-чемпиона? Вам в Saimaa Fishing Travel! Здесь специализируются именно на рыбалке и знают все секреты местных вод. Самое рыбное место, которое вам предложат, – Anttola, но можно также поехать в тур по Миккели, Ристиине, Иматре. Вам гарантирован и богатый улов, и компания настоящего профессионала, который «горит» рыбной ловлей.

Осень в регионе Visit Saimaa вместе с финской супермоделью Saimi Hoyer © Visit Saimaa

Если планируете рыбачить самостоятельно, то вам понадобится оформить лицензию на рыбную ловлю. Она не нужна, если вам меньше 18-ти или больше 64-х лет, а также если вы планируете рыбачить на обычную удочку. Если же вы рыбак-профессионал, то лицензия необходима. Не переживайте, она наверняка окупится: обычный вес пойманных щук примерно 5 кг, а старожилы рассказывают, что ловили и лосося по 27 кило, и сига по 12.

Дары леса в регионе Visit Saimaa © Visit Saimaa

Оформить лицензию можно тремя способами, например, на сайте Управления лесного хозяйства:

https://verkkokauppa.eraluvat.fi/en/

Один день – 6 евро;

неделя – 15 евро;

год – 45 евро.

Позвоните по телефону: 020 69 2424 (с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00) и зарегистрируйтесь. По почте вам придет подтверждение для оплаты государственной лицензии для рыбной ловли. Сохраните квитанцию об оплате.

Лицензию можно приобрести в R-Kioski и информационных центрах Управления лесного хозяйства Metsähallitus при национальных парках Финляндии (Линнансаари и Коловеси в регионе Visit Saimaa). Во время рыбалки квитанцию об оплате лицензии нужно иметь при себе.

Добро пожаловать в самые рыбные места Финляндии!