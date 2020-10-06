Балтийский центр транзита инвестирует в завод в Узбекистане: какие возможности и перспективы ждут литовцев в этой стране?

Как рассказывает директор и акционер UAB Baltijos tranzito centras Гедрюс Лубас, на принятие решения об инвестициях в среднеазиатской стране повлияли обширные перспективы, открывающиеся в этом регионе.

«Мы работаем с Узбекистаном и Центральной Азией с 2008 года и видим потенциал этих стран на рынке автопромышленности. Это развивающийся рынок с прекрасными перспективами, и мы верим, что, прибегнув к своему опыту и западной манере менеджмента и маркетинга, мы можем успешно развивать бизнес в этой стране», – утверждает Г. Лубас.

Тем не менее, развивая бизнес в таких странах как Узбекистан крайне важно заручиться поддержкой местных властей, поэтому проект был бы просто невозможен без участия посольства Литвы в Москве.

«Наши дипломаты, экономисты в Москве всегда охотно помогают найти нужные контакты и согласовывать вопросы с официальными органами Узбекистана. На все наши просьбы и запросы мы получаем быстрые профессиональные ответы, и это действительно позволяет нам чувствовать поддержку. Посол Ремигиюс Мотузас, работая в Москве, всегда помогал нам в наших деловых миссиях, много внимания уделял литовскому бизнесу в Узбекистане, его потребностям и решению наших проблем. Более того, в Ташкенте действует литовский визовый центр, который также вносит вклад в нашу активную интеграцию в данном регионе», – говорит Г. Лубас.

По словам главы Балтийского центра транзита, компания поддерживает стабильные близкие отношения с представителями посольства и надеется на успешную интеграцию литовского бизнеса на рынке Средней Азии.

«Мы уже беседовали с новым послом ЛР в России Эйтвидасом Баярунасом, который также активно интересуется возможностями развития литовского бизнеса в Узбекистане, призывает нас смелее действовать на этом рынке, видит огромный потенциал, возможности и интересуется, чем посольство может помочь в плане представления наших интересов. Мы надеемся, что в недалеком будущем мы вместе с представителями посольства сможем отправиться в Узбекистан и представить там миссию литовского бизнеса», – утверждает Г. Лубас.

Планируется, что новый завод, обосновавшийся на территории свободной экономической зоны «Галаба» в Республике Узбекистан, в Джизакском районе, будет запущен на полную мощность до конца 2020 г.

«Вклад местных органов самоуправления также в значительной степени повлиял на реализацию данного проекта. Воспользовавшись льготами и привилегиями, доступными в свободных экономических зонах, на основании постановления кабинета министров Республики Узбекистан мы на этой территории получили 3,57 га земли под осуществление своей деятельности. В настоящее время процессы уже идут, но пока не полным ходом. И, тем не менее, мы планируем, что завод до конца этого года уже будет действовать в полную силу», – выражает надежду Г. Лубас.

Как минимум 30 проц. произведенной им продукции пойдет на экспорт в Литву, Россию и Украину, а оставшаяся часть будет поставляться на местный рынок.

«Часть выпущенной заводом продукции будет экспортироваться и в Литву, но ее львиная доля будет предназначена для рынка стран Средней Азии: Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Еще одна часть продукции пойдет в Украину и Россию», – поясняет Г. Лубас.

Основными потребителями изготовленной продукции станут крупнейшие автомобильные заводы в регионе – UzAvto Motors, SamAvto, Uz Truck and Bus Motors.

Общая стоимость проекта – 5,145 миллиона долларов США, из которых 1 млн долларов США составляют собственные средства, а остальные 4,1445 млн долларов США – это прямые иностранные инвестиции. В настоящее время компанией уже создано 60 рабочих мест, в целом планируется принять на работу 100 местных работников.

В мае этого года компания приступила к первому этапу производства автомобильных антифризов Felix, Vertex и X-Cool. На втором этапе будет запущено производство воздушных фильтров для легковых и грузовых автомобилей, а на третьем начнется выпуск комплектов высоковольтных проводов для автомобильных свечей. На сегодняшний день компания создала 60 рабочих мест и освоила 1,5 млн долларов США из иностранных инвестиционных фондов.