Вячеслав Викторович Оруэлл. Зачем Володин пытается заставить Украину платить за Крым

Читаешь это и теряешься — оказывается, они это всерьез. Когда в ходе юбилейных торжеств в честь присоединения Крыма Володин впервые озвучил идею о взыскании репараций с Украины, еще можно было найти происходящему хоть какие-то объяснения. Человек в Симферополе, на празднике, разгорячен, только что с митинга, где произнес совсем уж огненную речь. Чего не ляпнешь в запальчивости перед банкетом?

Кстати, речь на митинге и правда удалась. "Пять лет назад воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура, одна страна — наша Россия", — сообщил спикер. Конструкция знакомая до боли по старым немецким книжкам, не хватало, разве что, малости: "Один вождь!". Но это, наверное, и так понятно. Это подразумевалось.

Потом как раз был Госсовет, где Володин впервые призвал Украину к ответу: "Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия".

И далее, собственно, переход от лозунгов к четкому плану: "Проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет". Спикер также пригрозил, что часть долгов с Украины перейдут на Евросоюз, поскольку европейцы поддерживают политику Киева.

Потом, наверное, выпивали — юбилей, все-таки. И можно было бы забыть о сказанных на празднике словах и не затевать очередного шоу, результат которого понятен заранее. Да, выйдет стыд. Да, над нами, — надо всеми россиянами, а не только над спикером сотоварищи, — опять будут смеяться. Со стороны ведь не так уж просто разобраться, отличается ли Россия от тех, кто Россией теперь правит. Непросто понять, зачем россияне такую власть себе выбрали (как не выбирали? — выборы ведь проходят регулярно в отличие от массовых протестов против фальсификации результатов выборов) и почему россияне такую власть терпят.

Но нынешние хозяева России — люди дела. Рабочая группа создана, теперь депутаты начнут высчитывать, сколько Украина должна заплатить за территории, у нее же и отторгнутые. Не знаю, читал ли Володин Джорджа Оруэлла. Хотя человек он образованный, имеет научные степени — наверное, читал. Это ведь совсем уж по-орруэловски — назвать время, пока Крым, согласно ратифицированным всеми сторонами соглашениям, принадлежал Украине, "аннексией". "Война — это мир" и далее по тексту. Если читал — значит, не стесняется явных параллелей, а может быть, сознательно с ними играет. Если не читал — так это только большее уважение вызывает, своим, получается, умом дошел.

Они посчитают убытки и обратятся, надо полагать, по заветам Володина, в "европейские структуры". И европейцы так же вот, как мы сейчас, будут пожимать плечами и спрашивать: "Они это что, всерьез?"

Все-таки трудно справиться с собственным удивлением — да, они это всерьез. Тут можно вспомнить, сколько раз и с какой изощренностью издевались российские государственные деятели и штатные пропагандисты над требованиями министров юстиции Эстонии и Латвии компенсировать потери, понесенные странами Балтии в ходе советской оккупации. "Эти требования абсолютно бесперспективны и бессмысленны с точки зрения получения результата", — заметил тогда, помнится, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Мог бы и теперь, Володину в ответ, то же повторить, но не повторит, разумеется. Однако это все равно важная цитата: они, получается, отлично понимают, что творят и на что могут рассчитывать в ответ, и это их совершенно не останавливает.

Можно придумать, какую пользу попытается извлечь из затеянного Володиным позорища пропаганда. Будет повод у ведущих и гостей ток-шоу повопить о неизживаемой русофобии европейцев. Ситуация так себе, Крым нынче дорог, и это доходит постепенно даже до тех, кто пять лет назад искренне ликовал на пропутинских митингах. А главное — "возвращение в родную гавань" перестает работать как аргумент в беседе с населением на идеологическом уровне.

В симферопольской речи Володин, помимо того, что уже процитировано выше, сказал: "Крым пять лет назад стал символом национального единения. Крым объединил и левых и правых. Крым объединил и сплотил нашу страну, все гражданское общество". Не то, чтобы большинство россиян стало вдруг всерьез оспаривать эти утверждения. Большинство по-прежнему считает полуостров исконно русской территорией и ставит ее присоединение к России Путину в заслугу. Но прошлая заслуга не отменяет текущих проблем. Пока оппозиция рассуждает о нарушениях международного права, менее искушенный в юридических тонкостях представитель большинства формулирует к властям другой, пожалуй, более опасный вопрос: "Ну, Крым вернули. Хорошо. А что вы еще умеете?"

Потешные и немного стыдноватые телодвижения Володина — товар исключительно для внутреннего потребления. Украина не будет платить репарации, Европа посмеется над нелепыми претензиями, буквоеды отметят, как спикер Думы наделяет слово "аннексия" новым смыслом, пытаясь отнять его у критиков власти. Но главное здесь — попытка реанимировать "Крым" как пропагандистский концепт, заставить страну, немного уставшую от разговоров о киевской хунте, снова возмущаться преступлениями бывших братьев, которые — вот негодяи — не хотят доплатить за то, что у них же и украдено.

И это, конечно, заранее мимо цели. Даже если целевая аудитория и не заметит абсурдности требований, едва ли очередной повод для антиукраинской и антиевропейской истерики всерьез отвлечет ее от собственных проблем, которые что ни день, то ощутимее. В целом затея наглядно демонстрирует, насколько оторвались от реальности хозяева страны. Что, конечно, должно пугать, но все же почему-то смешит.