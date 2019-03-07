Сам Зеленский акцент сделал и на другом событии - решении Конституционного суда (КС) об отмене 368-2 статьи Уголовного кодекса (УК) о незаконном обогащении. Соответствующее постановление обнародовано 26 февраля с.г., и является ответом на жалобу 59 депутатов Рады по поводу ее "неконституционности", направленную в КС еще в декабре 2017 года.

"То, что произошло, – это 10 лет назад в антикоррупционной борьбе. Мы понимаем, что Конституционный суд защищает не Конституцию, к сожалению, а защищает состояние наших провластных вельмож. Я хочу сказать, что Уголовный кодекс у нас большой, на каждого найдем статью", – заявил он в эфире топ-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Согласно этой статье, чиновник мог оказаться за решеткой на срок от 2 до 10 лет и лишиться имущества, если он приобрел его в собственность, а его законность не подтверждена. Это же касалось передачи активов или денег любому другому лицу. Речь при этом идет об активах или средствах, а также доходах от них в "значительных размерах", планка которых превышает одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас это примерно 960 000 гривен (31 000 евро).

Именно эта статья стала инструментом системы электронных деклараций, который использует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) для преследования чиновников с сомнительными доходами.

Что не так?

В своей жалобе депутаты узрели сразу несколько нарушений принципов Основного закона, важнейшим из которых - в нарушении презумпции невиновности. "Человек не обязан доказывать, откуда у него то или иное имущество. Как бы неприятно нам ни было об этом слышать. Мы можем догадываться, что человек - коррупционер. Но обязанность доказать это должна возлагаться на органы расследования", - считает один из подписантов обращения в КС Павел Пинзеник.

Именно за этот аргумент и уцепился КС. Впрочем, есть и другие резоны для критики. К примеру, юрист из Координатора проектов ОБСЕ в Украине Александр Водянников считает, что статья концентрирует внимание на форме, а не на содержании. По его мнению, сам факт "незаконности приобретения" не должен связываться с размером актива – в любом случае это преступление. С другой стороны, "законность приобретения" сама по себе - это лишь юридическая формальность, которую сплошь и рядом легко обходят на практике. Можно "законно" - со всеми бумажками оформить виллу, купленную на взятки, можно переписать актив на родственников и т.п.

"Не это ли является причиной тому, что НАБУ так и не смогло привлечь по этой статье ни одно лицо - маленького или большого должностного размера?" - вопрошает генпрокурор Юрий Луценко.

Действительно, статья эта принималась долго и словно из-под палки, а на поверку оказалась мертворожденной. Не секрет, что делалось это под давлением по меньшей мере двух очень важных для Украины инстанций – ЕС и Международного валютного фонда. А на кону стояли, с одной стороны, безвизовый режим, а с другой жизненно необходимые транши. Поэтому проект, разработанный еще в 2011 г., был внесен в УК лишь в 2015 г.

Что ни говори – статья сурова! Да только с тех пор, как вошла в 2015 г. в УК, она не применялась еще ни разу. Первые производства по ней было направлены в суд еще в апреле 2016 года и коснулись бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Приговора до сих пор нет. Прокурор все еще пребывает в статусе подозреваемого, как и такие фигуранты, как министр инфраструктуры Владимир Омелян, заместитель председателя Службы безопасности Павел Демчина, экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан, глава Госаудита Лидия Гаврилова, лидер "Радикальной партии", член Рады Олег Ляшко и еще три депутата и т.д. Суды отклонили 37 дел, а 65 на момент вердикта КС находились в делопроизводстве.

Оно и понятно: ведь с тех пор, как в Раду поступила жалоба, у следователей и судей появился резон не спешить, чтоб потом не отменять свои решения.

Эксперты возражают

Уже в первые дни после выхода вердикта КС зазвучала критика в его адрес со стороны экспертного сообщества. В том числе, и со стороны Антикоррупционной инициативы EUACI - крупнейшей программы технической помощи ЕС по борьбе с коррупцией в Украине. В своем юридическом заключении она подробно разбирает все доводы КС и, прежде всего, конечно, его главную претензию – о презумпции невиновности. В тексте отмечается, что если бы судьи КС изучили соответствующую практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или других стран, то убедились бы, что она не нарушается. Да и в самой статье, если проанализировать ее внимательно, говорится лишь о праве, а не обязанности предоставлять объяснения о происхождении активов, в законности которых сомневается обвинение. А само расследование осуществляется в обычном судебном порядке.

"Например, у какого-то чиновника находят имущество, происхождение которого он не может объяснить. Этого недостаточно для того, чтобы признать это лицо виновным. Прокурор должен доказать, что имущество получено незаконно. То есть все равно презумпция невиновности сохраняется", - популярно поясняет со своей стороны исполнительный директор Transparency International Андрей Боровик.

"В процессе сторона обвинения должна доказать, что состояние обвиняемого не совпадает с его легальными заработками. Никто не говорит сразу, что человек виноват. А сторона защиты имеет все права, чтобы доказать законность имущества", - вторит ему глава Центра противодействия коррупции (ЦПК)Виталий Шабунин.

Что потом?

Естественно, возникает вопрос, каковы практические последствия вердикта КС?. Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник считает, что все расследования по ней придется закрыть. Ведь даже если она появится в новом качестве, их невозможно будет продолжить и придется начинать с чистого листа.

Иными словами, КС дал индульгенцию на сомнительные доходы, полученные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за них, разъясняет в своем заявлении крупнейшее экспертное сообщество "Реанимационный пакет реформ", возникшее на волне Майдана и объединяющее активистов, журналистов, ученых, правозащитников из 70-ти самых известных украинских аналитических центров и общественных организаций.

Более того, своим решением КС ставит крест на электронном декларировании доходов. Просто потому, что из-за отсутствия уголовной ответственности за незаконное обогащение оно утрачивает цель. И превращается в фикцию. "Все чиновники будут показывать, какие у них есть состояния. Классно. И что дальше? Весь мир и вся Украина увидят, какие богатые у нас чиновники. И никакой ответственности за незаконное обогащение", - возмущается со стороны Transparency International Боровик.

Заодно теряет смысл и положения об ответственности за ложную информацию о размерах доходов, так как не будет смысла их скрывать, отмечает Боровик.

Вездесущий Порошенко

Возвращаясь к началу статьи, можно понять смысл эмоциональной реакции со стороны штаба Зеленского, отражающий тему "сарафанной" версии о причастности к вердикту КС Петра Порошенко. Мол, кому, как не ему тревожиться на счет того, не попадет ли он в список подсудимых, если проиграет выборы и останется лишь в качестве "шоколадного короля" - владельца "Рошен"..

Не стану ее развивать, потому что куда важней ответить на вопрос, а как же будет власть выходить из создавшейся ситуации, учитывая, что могут последовать реакции со стороны Запада?

Сочинять новую редакцию статьи? "И напишем! Да так, что и комар носа не подточит", - заверил лично президент. И буквально на следующий день после решения КС, он внес в Верховную Раду свой законопроект.

В новой своей редакции Порошенко проделал две операции. Он убрал из прежней фрагмент, скомпрометированный как "нарушение презумпции" ("законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами"). И от себя конкретизировал, что считать "незаконными основаниями". А именно: злоупотребление властью или служебным положением и "получение неправомерной выгоды", т.е. просто – путем взятки.

В результате такой вивисекции получился фрукт, на который, возможно, комар и не обратил бы внимания. А вот эксперты забраковали на лету. В частности, украинский адвокат Геннадий Дубов задает вопрос, что считать "законными основаниями" для приобретения активов и приводит такой пример. Вот вы пошли в магазин и купили там "Бентли", оформив куплю-продажу, значит, все в порядке? Документ есть, а состава преступления – нет. То есть, игнорируется вопрос об источниках происхождения денег, и тем самым снимается тема доказательств их законности.

Другой эксперт Николай Хавронюк из Центра политико-правовых реформ резонно интересуется, а почему названы только два вида преступлений, связанных с использованием служебного положения, хотя их существует свыше сотни?

С такими расплывчатыми понятиями вряд ли этот проект жизнеспособен. А если Порошенко выборы проиграет, то проект его наверняка будет Радой забракован. На поиск же идеальной формулировки с учетом замечаний КС уйдет немало времени. Поэтому и те, над кем уже навис меч правосудия, и его потенциальные клиенты могут вздохнуть с облегчением и пока спать спокойно.

Многие юристы считают, что если подходить слишком формально к принципу "презумпции невиновности" - одной из самых противоречивых и сложных юридических материй, абсолютно бесспорной формулировки достичь практически невозможно. Всегда есть натяжки и двойные толкования. И здесь очень важны здравый смысл и политическая воля, благодаря которым аналогичные статьи существуют в УК множества государств и активно применяются.

Поэтому исправить ситуацию принятием какого-то нового закона - просто способ сохранить лицо, хотя все понимают, что это невозможно, считает Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. "Это циничное очковтирательство. Последствия решения КС необратимы. Его нельзя заменить новым законом. Если будет принят новый закон о незаконном обогащении, то он будет распространяться на те деяния, которые были совершены уже после его вступления в силу. Это означает, что будет полная амнистия для коррупционеров, которые незаконно обогащались", - поясняет она.

Адвокат Дубов высказал идею, как все-таки можно отредактировать статью, не нарушая принцип презумпции. По мнению эксперта, отталкиваться следует от деклараций чиновников. И если усилить ответственность за достоверность информации, то эффект будет тот же, но не будет нарушаться пресловутый принцип.

Кстати, в Литве аналогом украинской 368-2 является статья 189, часть 1 (в редакции 2010 года). И она сформулирована так: "Тот, кто имеет в собственности имущество стоимостью свыше 500 прожиточных минимумов, зная или будучи должным и могущим знать, что это имущество не могло быть приобретено законными средствами, подвергается штрафу или аресту, или лишению свободы до четырех лет". По поводу ее соответствия Конституции у нас тоже возникали претензии. Однако своим решением от 15 марта 2017 г. КС их отклонил. Сейчас в Сейме на рассмотрении имеется проект ее изменения, но он касается только нормы размера собственности, которую предлагается поднять с 500 до 5000 прожиточных минимумов.

Как видим, в ее формулировке госслужащие не выделяются и она распространяется на всех граждан. Но только теоретически, поскольку декларировать доходы обязаны пока только чиновники. А тема доказательства законности довольно ловко завуалирована так, что не является "красной тряпкой" для законников.