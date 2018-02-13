Что и кому показал Семен Елистратов в Пхенчане, - вопрос для cтороннего ума; местные-то давно в курсе. Только этим, можно сказать, и пробавляемся.

Приедем, бывало, куда-нибудь – и что-нибудь покажем.

Можем, конечно, ограничиться пересказом своими словами, как футболист Евсеев в Уэльсе или тот наш юный чемпион мира по хоккею, кричавший в телекамеру, после победы в Баффало, «сосите все»…

Но можем и показать. Вот как Семен Елистратов, к примеру.

К олимпийским идеалам, за которыми типа звали в Пхенчан Елистратова, это отношения не имеет; не имеет отношения и к шорт-треку, причем тут шорт-трек? Это соседние корейцы с голландцами просто так бегают по льду наперегонки – Елистратов приехал мстить за униженных товарищей и опозоренную Родину.

Опозорила себя Родина, надо заметить, вполне самостоятельно (по каковому поводу Елистратов и бегал весь в кольцах вместо триколора) – опозорилась, ушла в несознанку, потом в обидку, а потом замкнулась в себе и затаила зло.

К Родине этой, с вороватым лицом Мутко, у Елистратова, что интересно, претензий нет – ни к самому Мутко, ни к его подельникам-чиновникам, взявшим в заложники спортсменов, ни к Лубянке, тайно обоссавшей все пробирки во имя победы в медальном зачете, ни к президенту страны, крышевавшему этот патриотический энурез… Всем этим Елистратов, надо полагать, гордится.

А вот ИМ ВСЕМ – которые не подменяли пробирки и не воровали олимпийского золота – ИМ ВСЕМ, которые не надувают любой спортивный успех вонючим державным пиаром - ИМ ВСЕМ, обитающим снаружи от нас по неведомым нам законам и правилам, - Елистратов, приехав, ПОКАЗАЛ.

Придя, что интересно, третьим, вослед за корейцем и голландцем, которые бежали, ничего не имея против человечества и даже не подозревая, в какой гонке (или возгонке?) участвуют...

И из всего сказанного, на радостях, Елистратовым - «Спорт-экспресс» вынес в заголовок, аршинными буквами, именно эти слова! Самые глупые из сказанных им, неплохим, судя по интервью,человеком…

Им, наверное, кажется, что это - патриотизм. И миллионам читателей и телезрителей кажется, что – патриотизм. А это - ментальная катастрофа. Тяжелый провинциальный комплекс; деревенщина, пришедшая подраться на городской дискотеке…

И по-прежнему не хочется желать ей победы в этой дисциплине.

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