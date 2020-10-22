Возвращение сериального героя. Зеленский хочет править при помощи опросов

Зеленский не перестает этим бравировать. Но при этом он внезапно возвращается к тактике, которую использовал во время избирательной кампании и в первые дни президентства – сознательно противопоставляет себя всему политикуму и апеллирует к народовластию и прямой демократии.

13 октября Владимир Зеленский записывает видеообращение, в котором анонсирует проведение некоего опроса среди населения, который он планирует провести в день муниципальных выборов (25 октября украинцы выбирают мэров городов и депутатов местных советов). Президент сразу же интригует: мол, что именно он хочет спросить у народа, скажет позже. 14 октября он выдает первый вопрос, 15 – второй, вечером того же дня в СМИ всплывает список из пяти пунктов.

Держать интригу далее не имеет смысла, и уже 16 октября Зеленский называет еще три вопроса, ответы на которые он хочет услышать от "тебя". Тон президентский обращений максимально неформальный, если не сказать фамильярный, – обращаясь к абстрактному гражданину, Зеленский "тыкает". Это своего рода посыл к его амплуа героя популярного сериала "Слуга народа". В нем нынешний президент сыграл роль школьного учителя истории, который волею судеб стал во главе государства.

Итак 25 октября украинцев вместе с участием в выборах призывают высказать свое мнение относительно:

Пожизненного срока за коррупцию в особо крупных размерах; Создания свободной экономической зоны на Донбассе Уменьшения количества депутатов Верховной Рады (300 вместо нынешних 450) Легализации использования марихуаны в медицинских целях Выполнения Будапештского меморандума (документ, подписанный в 1994-м США, Великобританией, Россией и Украиной, согласно которому официальный Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности)



Формат этого опроса весьма странен. Это точно не референдум. Несмотря на обещания в начале правления Зеленского сделать всенародные обсуждения инструментом государственной политики, Рада (та самая, в которой большинство принадлежит президентской партии) так и не приняла закон о референдуме. Никаких правовых оснований для легитимизации "президентского опроса" не существует, равно как и бюджетных денег на его проведение. Как говорит вице-спикер Рады, главный идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, это будет "пробник референдума". О том, что одним опросом все не ограничится, предупредил и сам Зеленский. Он предложил писать ему в соцсетях вопросы, которые стоит обсудить: от легализации оружия до продолжительности обязательного школьного образования.

Референдумы в Украине – затея неблагодарная. Был только один успешный прецедент – 1 декабря 1991 года 90,32% граждан проголосовали за независимость и выход из состава СССР. Все дальнейшие попытки использовать глас народа для судьбоносных решений успеха не умели. В 2000 году Леонид Кучма с целью укрепления собственной власти (надежного пропрезидентского большинства в Раде не было, возрастала популярность премьера Виктора Ющенко) инициировал референдум, в котором среди прочих был вопрос об уменьшении количества парламентариев с 450 до 300 (тут Зеленский прямо таки сделал "копипейст"). Несмотря на положительный для Кучмы результат, "зеленый свет" от Конституционного суда, Рада так и не стала внедрять в жизнь эти инициативы. Это в свою очередь предотвратило построение в Украине типичной постсоветской диктаторской модели с "пожизненным лидером". Разные политические силы, например, пророссийский "Украинский выбор" Виктора Медведчука активно лоббировал вынесение на всенародное обсуждение вопросов о федеральном устройстве и перспективе вступления в НАТО, но безуспешно. О "референдумах" в Крыму и Донбассе в 2014-М сегодня в Киеве говорят с горькой иронией.

Первый в украинской классической литературе исторический роман Пантелеймона Кулиша "Черная Рада" - своего рода предостережение о гримасах референдума. Роман Кулиша рассказывает о событиях далекого 1663-го, когда казацкая элита(старшина) не могла найти согласие в избрании гетмана и решилась на Черную Раду: совет, в котором кроме старшины приняли участие рядовые казаки, мещане и даже крестьяне. "Всенародный референдум" образца XVII века обернулся своего рода антиэлитарным бунтом: гетманом стал кандидат от "низов" - запорожский атаман Иван Брюховецкий, который в своем коротком правлении опирался на помощь Москвы (ценой постепенной потери независимости Гетманщины) в борьбе с политическими оппонентами. Пантелеймон Кулиш изображает Черную Раду как трагический эпизод.

Владимир Зеленский мало интересуется историческими аналогиями. Как и в свое время Леонид Кучма, он озадачен вопросом сохранения и укрепления власти. Несмотря на то, что в Верховной Раде президентская партия имеет "монобольшинство", в ней все меньше сторонников президентских инициатив, которые все реже набирают нужное количество голосов. Своего рода лакмусовой бумажкой стала попытка внести изменения в постановление Рады о местных выборах. На этих правках (отказ от пункта, в котором идет речь о проведении местных выборов в Крыму и части Донецкой и Луганской "после прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины") настаивает Россия, которая по сути сегодня заблокировала любые переговоры по Донбассу. По данным многих источников, в Офисе президента были готовы выполнить требование Москвы, но в партии "Слуга народа" не было достаточного количества голосов для принятия такого решения. Как было несложно предугадать, в пропрезидентской партии, в которую во время выборов 2019-го привлекали просто случайных людей, со временем оформились разные фронды: от пророссийских и лояльных к олигарху Игорю Коломойскому (де-факто бывшему работодателю Зеленского) до депутатов, которые хотят спасти свой имидж от токсичных инициатив президента и его окружения.

Опрос, который не имеет статуса референдума, к социологии, как утверждают специалисты, тоже не имеет никакого отношения. 25 октября на избирательных участках некие волонтеры, которым будут платить не из госбюджета, а из казны партии "Слуга народа" (нет, у Зеленского это не считают агитацией в день выборов), будут предлагать гражданам ответить на те самые пять вопросов. Может показаться, что это некие выбранные рандомным путем мемы из интернета. Но разброс тем неслучаен. Зеленский и его ближайшее окружение специально выбирали потенциально бесконфликтные вопросы. Никто не станет всерьез отрицать необходимость борьбы с коррупцией, мира на Донбассе и его экономического восстановления, медицинское использование каннабиса – вопрос гуманности, а не легализации наркотиков.

Так называемый президентский опрос – это не решение проблем, а популистский громоотвод. Во время недавнего саммита "Украина-ЕС" Киев критиковали за недостаточные усилия в борьбе с коррупцией. Ответом могли бы стать реформы и полноценная эффективная работа новых антикоррупционных органов. Но вместо этого Зеленский предлагает пожизненное заключение для "топ-коррупционеров". Решение понятное широким массам, но учитывая украинские реалии, когда часть судов работает в "ручном режиме" (именно судебная реформа является для Киева приоритетом номер один, как говорят в Брюсселе), суровая кара для коррупционеров может стать инструментом подавления политической оппозиции.

Свободная экономическая зона на Донбассе – на первый взгляд, логичная инициатива. Есть одно "но": подобные зоны в этом регионе создавались еще при Кучме, небывалого притока инвестиций они не дали, а по сути были лишь прикрытием для серого импорта, за что со временем и были закрыты.

Уменьшение количества депутатов у Зеленского объясняют необходимостью повысить эффективность парламента, хотя в украинской Раде мандатов не больше, чем, например, в польском Сейме. На самом деле речь идет о "настройках" законодательного органа под президента, а для масс удобен мем про "зажравшихся депутатов", которых стоило бы приструнить.

Марихуана в медицинских целях – благое намерение, а также способ мобилизовать сторонников полного "легалайза" - это не самая многочисленная электоральная группа, но до сих пор малоактивная, с подачи Зеленского они могут принять участие в опросе в надежде, что послабления со временем будут касаться не только медицинской сферы.

Будапештский меморандум – любимый документ украинских популистов, к нему, кроме Зеленского, любит апеллировать Юлия Тимошенко. Даже если 100% населения Украины будет настаивать на его выполнении, это вряд ли окажет должное влияние на Вашингтон, Лондон и тем более Москву, которая еще в 2014-м заявила, что подписывала меморандум с "другой" Украиной.

Проводя псевдорефендумы, Зеленский пытается играть роль доброго царя, который готов воплощать напрямую волю народа, но ему мешают. Например, строптивые депутаты, количество которых надо сократить и провести перевыборы. На первый взгляд, может показаться странной идея перезапустить парламент: ведь рейтинг "Слуги народа" заметно упал (с 40% на выборах 2019 года до 20% осенью 2020-го). Это так, но, вероятно, президенту Украины теперь нужно не монобольшинство случайных людей, а коалиция из преданной партийного гвардии и верного союзника. Такую роль могла бы сыграть партия "За майбутнє" ("За будущее") – политический проект все того же Игоря Коломойского и региональных бизнес-элит. На местных выборах этот конгломерат может получить немалое представительство в региональных органах власти.

Оппозиция – как патриотические, так и пророссийские силы, инициативу Зеленского не восприняли – видят в ней манипуляции и попытку узурпации власти. Сторонники ж президента говорят о том, что опрос 25 октября будет иметь политические последствия, то есть "волю народа", выраженную в столь экзотической форме, воплотят в дальнейших президентских инициативах.