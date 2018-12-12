Закон о военном положении - чтиво захватывающее. В нем есть все: от права военных размещаться на постой в частных жилищах до ограничения оборота алкогольных напитков. Если вообразить, что все его пункты начнут реализовывать одновременно, страна очень быстро превратится в один большой военный лагерь, как это было в годы Второй мировой. И это не какое-то уникальное украинское ноу-хау: подобные законы есть в большинстве стран, но применяются на практике только в особых случаях.

Главной в этом законе является формулировка о том, что силовики и гражданская власть могут либо имеют право вводить комендантский час, цензуру, ограничивать свободу собраний и другие права граждан. Могут, но не обязаны.

Паника, возникшая в первые дни военного положения была вызвана как раз вольным цитированием и толкованием закона. На практике же ничего сверхъестественного не произошло: усилен силовой блок в 10 областях, проводится перегруппировка войск, активизируется территориальная оборона, ужесточается пограничный контроль для граждан России (мужчинам от 16 до 60 лет с паспортами РФ въезд запрещен), на улицах городов усилены патрули, проводятся сборы для резерва первой очереди(так называют недавно демобилизованных или уволенных в запас солдат и офицеров, имеющих боевой опыт).

Убедительные предпосылки

Поводом для введения военного положения стал инцидент в Азовском море, когда группа украинских военных судов была атакована в нейтральных водах кораблями програнслужбы ФСБ России. 24 моряка ВМС Украины попали в плен, судна захвачены и отбуксированы в Керчь (город в аннексированном Крыму). Разговоры о том, что значительная часть страны живет, не ощущая, что совсем рядом идет война, и это несправедливо, в Украине велись давно, с самого начала боев на Донбассе.

«Критика справа» в адрес президента Порошенко часто сводилась к тому, что глава государства не хочет назвать войну войной, мобилизовать все общество на борьбу с агрессией, вести военное положение в конце концов. В 2014-2015 президент и его окружение говорили о том, что считают такой шаг нецелесообразным прежде всего из экономических соображений: будет сложно привлекать кредиты и инвестиции в страну, придется ограничить свободу предпринимательства.

Нельзя сказать, что эти резоны исчезли сегодня. Страна, что восстанавливает свою экономику в условиях гибридной войны, заинтересована в привлечении инвестиций и старается создать приемлемый бизнес-климат (за последний год Украина на 5 позиций поднялась в рейтинге doing business). Но кроме экономических аргументов есть еще внешне- и внутриполитические.

Как и следовало ожидать, реакция Запада на Азовский кризис оказалась довольно сдержанной и ограничилась преимущественно призывами к «необходимости деэскалации конфликта». Поэтому направленное в ООН Киевом уведомление о введении военного положения стало четким сигналом о том, что безопасность страны, ее территориальная целостность - под большой угрозой. До недавних пор усилия Киева по обороне были направлены прежде всего на Донбасс и границу с Крымом, однако, как показали события в Керченском проливе, Россия при случае способна нанести удар на любом удобном для нее направлении. Поэтому было принято решение ввести военное положение в тех областях, которые граничат с РФ или самопровозглашенным Приднестровьем (где развернут российский военный контингент) либо имеют выход к морю.

Многие оборонные эксперты говорили о том, что Россия может попытаться дестабилизировать ситуацию в регионах, которые в 2014-м году были охвачены так называемой "русской весной". Например, в случае поражения на парламентских выборах пророссийских сил в Харьковской или граничащей с Крымом Херсонской областях мог бы вспыхнуть мятеж наподобие того, что имел место а марте-апреле 2014-го. Граница с РФ - хорошее географическое показание к тому, чтобы перебрасывать группы «гастролеров» и «зеленых человечков» с российской территории. Провести профилактику такого сценария – одна из задач военного положения. Оно, во-первых, позволяет ужесточить контроль на границе, подтянуть к ней войска (Россия уже сейчас развернула 100-тысячную группировку возле украинской границы). Проблема в том, что Украина унаследовала советскую инфраструктуру, которая предусматривала большую концентрацию воинских частей в западной части страны. Сегодняшние же реалии требуют, наоборот, размещать пункты постоянной дислокации бригад в северных и восточных регионах. Территориальная оборона, особенно в таких лесистых областях как Сумская и Черниговская, может отработать методы ведения партизанской войны.

Военное положение - это и своего рода экзамен для региональных элит. Если бы в 2014-м году большинство сотрудников правоохранительных органов и спецслужб на Донбассе не изменили присяге, а местное чиновничество не пошло с хлебом-солью встречать боевиков, то большой крови в регионе удалось бы избежать. Сегодня важно, чтобы на уровне областей было отработано четкое взаимодействие властной и силовой вертикали на случай возможного обострения.

Сборы резервистов – явление вполне прогнозируемое. Такие мероприятия проводились и до военного положения. Во многих странах, например, в Финляндии такие учения в последнее время - не редкость. Российская пропаганда в своем духе пытается реанимировать слухи о том, что мужчин призывного возраста "снимают с поездов в Нацгвардию".

На самом деле после резервистов, которые сами наводили справки о возможных сборах или мобилизации, наиболее нашумевшим проявлением военного положения стало, пожалуй, решение о запрете на въезд в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За такой шаг Украину часто стали обвинять в шпиономании. Этот запрет тоже своего рода профилактика. От чего. Стоит обратить внимание на материал англоязычного издания Kyiv Post, в котором эксперт международной исследовательской сети Bellingcat (известной предоставлением данных о причастности российских ПВО к уничтожению самолета рейса МН17 и присутствии регулярных войск РФ на Донбассе) Христо Грозев рассказал, что, по его информации, в Украине работает сеть из минимум 200 российских агентов, а 20% операций ГРУ – антиукраинские.

Можно подвергнуть сомнению цифры, названные Грозевым, но в тоже время сложно назвать его "украинским пропагандистом" - сеть Bellingcat всегда предоставляла довольно убедительные данные OSINT-разведки.

Режим light

В целом нынешнее военное положение – максимально мягкий его вариант. Даже резервистам пообещали, что они вернуться домой к новогодним праздникам. Что касается прав граждан, то они вообще никоим образом не ограничиваются. Даже избирательное право. Президентская кампания стартует в конце декабря, как того и требует законодательство. Под вопросом лишь выборы в территориальных общинах(нижний уровень местного самоуправления), назначенных на 23 декабря. В тех общинах, которые находятся на территории 10 областей, где действует режим военного положения, де-юре волеизъявление невозможно. Однако президент направил в Раду законопроект, который позволил бы разблокировать местные выборы - возможно, их проведут в установленные заранее сроки.

Что касается деловой активности, то на нее военное положение практически не повлияло. Страна живет в режиме предновогодне-рождественского шопинга, сложно найти место для парковки возле торгово-развлекательных центров и кинотеатров как в столичном Киеве, так в Харькове и Одессе, где действует режим военного положения. Ажиотаж по скупке продуктов и иностранной валюты наблюдался лишь в первые дни после инцидента в Керченском проливе: по состоянию на сегодняшний день, курс гривны к доллару и евро практически вернулся к показателям, которые были до упомянутых выше событий. Декабрьский транш МВФ придет по плану в установленные сроки. Прогноз роста ВВП в 2019-м около 3%. Никто из экспертов не стал пересматривать эти оценки в связи с военным положением.

Есть версия о том, что военное положение - это "креатив" избирательного штаба Порошенко: мол, президент, воспользуется кризисной ситуацией, чтобы создать себе имидж "полководца на белом коне". Есть основания сомневаться в эффективности такой политтехнологии. Для ура-патриотического лагеря шаг недостаточно радикальный: президент не объявил всеобщей мобилизации, не призвал к освободительному походу на Севастополь и Донецк. Электорат пророссийских партий получил определенный мобилизационный импульс: договор о дружбе с РФ расторгнут, границе на замке, военное положение – все это в определенных кругах подогревает реваншистскую риторику.

Нынешнее положение дел больше напоминает "разминку" - сдержанную подготовку к возможной эскалации конфликта, отработку сценария на случай, если придется вводить полномасштабное военное положение по всей стране и отражать прямую агрессию Москвы. Скорее всего, эта тренировка закончится в установленные сроки, и Новый год Украина будет встречать в уже привычной режиме: весело, но без фейерверков (они запрещены с 2014-го года), с тостами за тех, кто на фронте.