Это действие, довольно символическое с военной точки зрения, еще раз выявило разницу между Трампом и Бараком Обамой, который только рассуждал о морали и "красных линиях" и обещал не допустить их пересечения, но при этом их нарушали все, кому не лень, а особенно те, кто производил и использовал химическое оружие и оккупировал чужие территории.

За то, что Россия закрепилась в Крыму, в Восточной Украине и Сирии, а исламистов, которые восстанавливали "халифат", и их террор, не разрешали связывать с исламом, надо благодарить Обаму, а не Трампа. Но опять, что бы ни делал нынешний президент США, включая новые жесткие санкции в отношении Москвы и удар по Сирии, до всех сторон только и слышим, он – ни на что не годен и благосклонно относится к Владимиру Путину.

Об Обаме, несмотря на все его ошибки и флирт с Россией, несмотря на то, что он только наблюдал, как Башар аль-Асад использует в Сирии химическое оружие против мирных жителей и что-то невнятно говорил о "красных линиях", такого почти никто не говорил. Почему? Потому, что и СМИ, и политическая бюрократическая элита давно живет в пузыре лефтистского мировоззрения.

В этом пузыре Трампу не повезло во всех отношениях: он - белый, мужчина, консервативный правый и не отличается политической корректностью. Если бы он сменил пол или еще какое-то свое качество из упомянутых, то отзывы о нем, репортажи на телеканалах, которыми управляют власть имущие, были бы более благоприятными или по крайней мере более нейтральными.

Но давайте вернемся к американскому удару по Сирии. Говорят, что он был неэффективен и возможно, он лишь побудит диктатора использовать химическое оружие. С мыслью о небольшой военной эффективностью можно согласиться, но дальнейшая логика автора с логикой идет вразрез.

"После заявлений Доналда Трампа об "убивающем газом звере Асаде" мир застыл в ожидании, когда же на месте дворца этого зверя останется что-то напоминающее лунный кратер, а самого убийцу сирийских детей экспертам придется собирать по молекулам. Увидев с недельным опозданием повреждение трех пустых зданий ракетами "воздух-земля" и много радости поклонников Башара аль-Асада и Владимира Путина с флагами на улицах Дамаска", – пишет мой коллега и друг Ромас Садаускас.

Сразу возникает вопрос – может, было лучше вести себя, как себя вел Обама, т.е. ничего не предпринимать? И откуда это странное предположение о том, что "мир застыл" в ожидании того, как ударом США Асада разнесет на отдельные молекулы и вместо него останется лунный кратер? Я не читал ни одной статьи и не знаком ни с одним аналитиком, который надеялся бы на то, что ракеты дадут подобный эффект.

Я совершенно согласен с Садаускасом, воевать надо эффективнее, не просить предварительно уйти с места, по которому будет нанесен удар, что орудия должны начинить снарядами, а не цветами, кроме того, нужны не только ракеты, но и boots on the ground.

Также я отчасти согласен с мыслью Садаускаса о том, что "если военные действия на этом и закончатся, то это побудит и других сумасшедших диктаторов использовать химическое оружие, когда им вздумается, как безнаказанность убийц Александра Литвиненко побудило Россию отравить "Новичком" Скрипалей".

Если предупредительный удар не заставит варваров, как их назвал Трамп, сделать правильные выводы, придется заставить их это сделать более жесткими мерами.

Однако подчеркну – я лишь отчасти с этим согласен. Во-первых – потому, что, по словам автора, скорее всего, мы имеем дело всего лишь "морализаторством Трампа в отношении России и Ирана, (… ) которое предназначено для внутреннего использования". Давайте будем объективны и сравнивать реальную политику, а не политику Трампа со своими розовыми мечтами.

В данном случае двуличным контрастом между пустым морализаторством и отказом от политики силы отличается как раз не Трамп, а всеми расхваливаемый его предшественник, который сознательно разоружил США и в невиданных масштабах вывел американские силы из Европы. Риторика Трампа и ракетные удары, пусть предупреждающие, не очень действенные с военной точки зрения, намного ближе друг к другу, чем упоминавшиеся Обамой "красные линии" при одновременном разрушении военного потенциала США и предательстве традиционных союзников.

Я согласился бы с мыслью Садаускаса о том, что "установка Запада любой ценой избежать гибели мирных жителей и полагаться на разумные ракеты превращаются в прикованный к ноге жернов". Но, признавая, что надо стараться избегать гибели мирного населения, давайте зададим себе очень простой важный вопрос: кто из политиков и какое главенствующее мировоззрение приковало к ноге Запада этот жернов – воевать как "пацифисты"?

Это точно не администрация Трампа и не мировоззрение его госсекретаря Джеймса Мэттиса. Идеология нерешительности - это мировоззрение левого и политически корректного Западного истеблишмента, ярким представителем которого является Обама, которое в последние десятилетия было привито и захватило "солидных" политиков, аналитиков и общество. Не может один политик, пусть это и глава самого сильного Западного государства, взять и в одночасье изменить это положение.

Администрация кого из президентов США отказалась поставлять оружие Украине, которая ведет борьбу? Администрация кого из президентов США уменьшала бюджет на оборону, а администрация кого из президентов стала серьезно увеличивать этот бюджет? Администрация кого из президентов США ослабляла своих союзников в Европе, администрация кого из президентов их укрепляет? Кто любой ценой добивался отмены санкций в отношении союзника Сирии Ирана, который разрабатывает ядерную программу?

Ответив на эти вопросы, мы можем разумнее решать, кого стоит винить в безнаказанности агрессивной политики России и ее укоренении в Сирии.

Когда почти четыре года назад российский "Бук" сбил над Украиной самолет Малайзийской авиакомпании, Садаускас писал, что (цитата не дословная) "сейчас уж Запад задаст России". Ну, и где обещанный результат? Где статьи об Обаме, который умел только морализировать для "внутреннего рынка", но не смог действовать эффективно?

Когда мы сегодня читаем, что эти 110 американских ракет не дали никакой пользы, а Россия со своими союзниками только осмелеет еще больше, мы видим неверную логическую связь. Россия и ее союзники осмелела не из-за полусимволического удара по Сирии. Они осмелели намного раньше. Они осмелели тогда, когда Литву убеждали в том, что Россия - больше не враг, а, возможно, будущий член НАТО, поэтому "прекратите эту истерику".

Они осмелели, когда Владимир Путин стал вести себя как Гитлер, быстро вооружаясь, убивая оппозицию и захватывая чужие территории, а Запад лишь высказывал озабоченность и что-то невнятно лепетал о "перезагрузке отношений".

Обвинять в нерешительности в Сирии надо не Трампа, а то, во что во время войны во Вьетнаме, а особенно после Рональда Рейгана, постепенно превратились США. А также дома тех детей цветов с заботливыми идеологическими санитарами, в которых в последние несколько десятилетий превратилась западная Европа.

Винить надо тех, кто в фильме почившего Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" сделал лоботомию персонажу Джека Николсона, который любил свободу, был решительным и не боялся борьбы.