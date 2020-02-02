Свою позицию он довольно ярко и откровенно выразил в интервью А.Венедиктову 24 декабря сразу после последней встречи с В.Путиным в Сочи. В частности, одарил Алексея и частично озвучил справку, в которой на цифрах резюмирует, как Москва экономически дискриминирует Минск. Например, оценил торговый дефицит с начала 2000-х в минус Беларуси в 120 млрд. долларов, а падение доли белорусского экспорта в Россию – с 11 до 5,5%.

В сущности ничего нового в предновогодних терках между двумя "братскими странами" нет. Ведь даже указания на счет диверсификации поставщиков Александр Григорьевич давал и раньше. И даже символические жесты на эту тему имели место и в начале 2010-х, когда в течение трех лет было доставлено 3,4 млн. тонн нефти из Венесуэлы. И в 2014 и 2016-17 годах осуществилось несколько поставок из Казахстана общим количеством 213 тыс. тонн. И в 2011 и 2016 г., когда было куплено в общей сложности 1,4 млн. тонн нефти у Азербайджана. И сделка на примерно такое же количество с Ираном. При этом апробировались и новые каналы доставки, в том числе морской и реверсной (использование украинского нефтепровода Одесса-Броды).

На этот раз альтернатива де-факто уже подтвердилась дважды: в январе по трубе "Дружба" закуплено 750 000 тонн у компаний российского бизнесмена Михаила Гуцериева, которые согласились работать без премии. А также в Клайпеду пришел танкер с 80 тоннами нефти из Норвегии.

Тем самым, "Батька" прав, заявляя, что купить углеводороды – не проблема. Были бы деньги. Соль вопроса в том: а) годится ли нефть для переработки; б) ее цена и в) способы доставки. Во всех приведенных случаях пришлось прилично переплачивать – за венесуэльскую и иранскую нефть – примерно на треть, а за азербайджанскую – наполовину. Казахская нефть была на уровне среднемировой, но все равно дороже российской. Кроме того, венесуэльское "золото" марки SantaBarbara оказалось низкого качества.

Помимо этого, не все просто с логистикой. Ведь она – важная составляющая стоимости. Можно, конечно, покупать ее у американцев или арабов, но во сколько обойдется транспортировка морем? А если верить экспертным расчетам, появившимся в СМИ, денег на переплату, которые может позволить себе белорусский бюджет, хватит на 5-6 млн. тонн. То есть в основном лишь на то, чтобы закрыть потребность в собственном потреблении. А ведь основной объем - а это около 20 млн. тонн - Беларуси необходим для обеспечения своей нефтеперерабатывающей отрасли, представленной двумя НПЗ – Новополоцким и Мозырским. Именно их продукция обеспечивает более 40% поступлений от внешней торговли.

Поэтому искать приходится продавцов и поближе, и в расчете на дешевые способы транспортировки. А тут возникают несостыковки интересов. Например, рассматривается реверсный вариант поставки по нефтепроводу "Дружба" из Гданьска. Технологически это возможно. Но, как отмечает пресс-служба польского оператора PERN, сегодня это нереально, поскольку пришлось бы урезать поставки по обязательствам нынешних клиентов. А чтобы отработать вопрос, требуется долгосрочный проект и инвестиции, на разработку которого потребуются годы.

С казахами договориться еще сложней. Беларусь хотела бы покупать ее для переработки и продажи на Запад, чтобы иметь свой гешефт на ценах. А Казахстан хочет получать нефтепродукты обратно. Но это – полбеды. Проблема имеет еще и политический запах: как посмотрит "Траснефть" на то, чтобы пускать в свою трубу продукт, предназначенный для Минска. Логично предположить, что она вряд ли будет содействовать себе в ущерб. К тому же, если Н.Назарбаев был достаточно ушлым и самостоятельным политиком, демонстрировавшим личную дружбу с Лукашенко, то станет ли рисковать, вызывая недовольство Кремля его преемник К.Токаев - большой вопрос. Косвенным подтверждением тому послужил визит Лукашенко в октябре прошлого года в Нур-Султан, где, несмотря на выражение общей заинтересованности, соглашение о поставках так и не было подписано.

Даже такой дорогостоящий и сложный способ, как морем с перевалкой в железнодорожные цистерны с использованием балтийских портов ограничен их пропускной способностью. Например, терминал литовской Клайпеды и ее железнодорожники в состоянии в год доставить не более 3 млн. тонн. Примерно такие же возможности и у Латвии.

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И тем не менее, нынешний конфликт незауряден. От предыдущих отличается, по меньшей мере, двумя ставками, стоящими на кону: переводом общих разговоров о союзном государстве в плоскость "дорожной карты" из 31 пункта. Причем на стадии, когда, опять же, если верить заявлениям сторон, остался не согласован лишь последний – самый важный: о конфигурации политической крыши. И упертостью российской стороны в части поблажек, напрямую связавшей даже теоретические уступки с подписанием соответствующего документа.

При этом стоит обратить внимание и на третье обстоятельство – путинский выход с конституционными поправками, в которых уже предусмотрен сценарий 2024 по форму "уйти оставшись". В частности, вариант в виде Госсовета. А это значит, что проект с союзным государством как способ решения этой проблемы теряет свою актуальность и превращается в миф.

Практически это означает, что вопрос о разделении власти можно отложить на неопределенный и длительный срок. Что, в сущности, уже и объявлено. И это усиливает позицию "друга" Путина в плане не спешить, не пороть горячку, а додавливать упорно и медленно.

С другой стороны, у Лукашенко ситуация на редкость слабая. Особенно, если учесть, что экономическое удушье возникло в канун выборов. Недаром он так нервничает, устраивая разнос свите с требованием искать альтернативную нефть и открыто грозя России через интервью Венедиктову, что если его загонят в угол, то пойдет на крайние меры - задействует трубы "Дружба", проходящие через его территорию, под реверс нефти с Запада и Юга и сократит российский поток раза в три.

Во что это бодание выльется – гадать не стану. Но что-то подсказывает, что и на этот раз "войны не будет". Повыкручивают друг другу шеи и договорятся. Уж больно ставки велики. Да и слишком хорошо оба знают друг друга.