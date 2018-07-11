С кем из них сегодня не заговори, прослывешь «идеалистом», если хоть на миг и по микроповоду усомнишься, что все вокруг – в развале и нищете. И никаких перспектив нет. Сколько раз приходилось слышать уничижительные комментарии и презрение к тем, кто здесь еще ковыряется, со стороны представителей коренной нации, возвращающихся на побывку из колонизированных ими давным давно англий,ирландий, норвегий, германий и т.д. При этом поражает их невежество относительно фактов и событий из текущей жизни и общего положения страны. Какие ни назовешь – изумление и недоверие. Будь то в опровержение расхожего тезиса о том, что, якобы, в Литве не осталось никакой промышленности. И уж тем более, когда говоришь о научных достижениях и высоких технологиях, о появлении целых новых отраслей: лазерной, солнечной энергетики, биоэнергетики, тяжпрома (производство локомотивов в Вильнюсском депо).

Однажды провел тест – опросил 10 человек из своих знакомых, знают ли они, что Литва в 2014 запустила два спутника. Открытые рты были ответом. Тут же последовал один комментарий, словно списанный с 1-го российского телеканала: запустили говно, чтоб не отстать от Индии. А запустили, между прочим, довольно уникальное изделие по нанотехнологиям – куб с гранью в 10 см. И он выполнял все основные функции этого прибора.

Возникает ощущение театра абсурда и, когда читаешь СМИ. Откройте самый сдержанный сайт – Delfi, и из 10 аналитических публикаций как минимум половина будет с нотами катастрофы. Безработица. Нищета. Пьянство. Отсутствие перспектив…И тут же идет статистика, этому противоречащая. Литва по темпам роста среди лидирующих в ЕС. Доходы не как в Германии, но растут. По рейтингу инвестиционной привлекательности – одна из лучших. А о бедности судить может каждый, зайдя в любой супермаркет, где очереди все время растут, сколько бы их не множилось. Люди ходят по улицам, где как грибы растут новые дома очень приличной литовской архитектурной школы, ездят по магистралям, которые трудно отличить от западноевропейских, слышат восторги туристов по поводу качества пищевых продуктов и при этом только скулят и хают страну, в которой живут, гармонично совмещая конкретику с оценочными штампами. Злопыхателям извне не приходится даже злопыхать: достаточно перепечатывать или пересказывать литовские СМИ.

Самая большая загадка – откуда взялась сенсация относительно мирового первенства по пьянству. Гуляя по улицам Вильнюса и других годов, подтверждение этому найти довольно сложно. Ведь по идее полутрупы пьяниц должны валяться на каждом углу, в каждом баре и ресторане. Но даже подвыпившего обнаружить довольно сложно. Вот и ломает мозги турист: то ли пьют литовцы так здорово, что не напиваются? То ли их какая-то невидимая служба их сразу же изолирует?

Все это очень трудно также понять коллегам-журналистам из пространства демократической прессы. Для этого им надо объяснить, что резкость критики литовских СМИ часто зашкаливает, что она въедливая и часто агрессивная, ибо публика любит чесночок, что для литовского глаза преступлением считается то, что для российского – безобидная шалость и норма. Им не понять, что это – перебор в другую сторону, когда «четвертая власть» чувствует себя едва ли не первой. И абсолютно не боится пересолить, потому что с ней все считаются и ее побаиваются. А сама аудитория тоже склонна все видеть в мрачных тонах. Что это атрибут демократических нравов, когда построенный на собственном участке домик – достаточное основание, чтобы спикера Сейма не только отправить в отставку, но и судить. А автоЧП со смертельным исходом по вине подпившего полицейского становится достаточным основанием для немедленного ухода в отставку не только его непосредственных начальников, но и министра внутренних дел.

У стран Балтии (да и не только у нее – у Польши, у всех новичков ЕС из Восточного блока) есть одно больное место, в которое, как дятлы, долбят и долбят мечтатели о возрождении Советской империи. Это – массовая миграция на Запад. При этом злопыхателям в голову не приходит элементарный вопрос: а как бы стали вести себя их соотечественники, если б им представилась такая возможность? То есть начал беспрепятственно действовать житейский принцип о рыбе, которая ищет , где глубже, а человек…Его универсальность подтверждена всей историей Европы, по которой периодически прокатывают такого рода волны, как только появляются глубокие контрасты в цене труда и социальной защите.

После войны по ней мигрировали итальянцы, турки, немцы к немцам – пока Хрущев не построил Берлинскую стену…До сих пор существует португальская волна в Испанию. Хорошо это или плохо – вопрос спекулятивный, поскольку он лишь оценивает объективную реальность, ликвидировать которую радикально способен только один способ, точнее – путь – стирание разрыва.

Но этого не происходит за один день, это путь эволюционно-долгий. И злорадствовать над этим можно лишь от недостатка ума.

В конечном итоге иметь столь высокий градус самокритики – это все же позитив, а не негатив. По крайней мере – как признак современной демократии. Другой вопрос, что демократия внутренне противоречива и не без своих слабостей. Просто это надо иметь в виду, как коэффициент погрешностей. Ну и говорить, напоминать об этом время от времени. Чтоб не спутать краски.

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