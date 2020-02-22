Владимир Скрипов. Европейская семилетка: новые времена для Литвы

Прежде чем ответить на этот вопрос, думаю не лишне хотя бы в самых общих чертах напомнить, для чего существует и как функционирует европейский бюджет. Хотя общий размер его и весьма солидный (на текущую семилетку) – около 1 трлн. евро, это всего лишь в пределах 1% от ВВП ЕС. Технология доходной части его весьма проста: формируется он за счет отчислений от импортных пошлин на товары, ввозимые извне и НДС, но в основном за счет взносов участников, размеры которых зависят от национальных ВВП. Соответственно, разница в долевом участии хоть и колоссальная, но она пропорциональна весу экономики. Например, доля литовского взноса в общий котел на уровне 0,12%, в то время, как Германии – 21%.

А вот дележ общего пирога куда сложней и менее формализован. В основу его изначально заложен принцип "сплоченности", "смычки", целью которого является постепенное выравнивание в развитии государств-членов ЕС. Проще говоря, богатые платят больше, чем получают назад, а бедные – наоборот. При этом все они изначально поделены на три разряда – в зависимости от процента ВВП на душу от среднего по Сообществу.

Но не только от этого зависит размер куска общего пирога. Раньше – особенно в период предыдущей семилетки (2007-2013) – он сильно зависел от расторопности страны в освоении – то бишь трате полученных денег. Литва в этом преуспела. Если вы заглянете на сайт Euro.lt, то будете поражены количеством проектов, частично или полностью финансируемых на дармовые деньги. Их – под 20 000! Мы уже привыкли и воспринимаем как норму, что почти каждый ремонт школы или строительство новой больницы обильно поливается европейскими евриками. За 15 лет членства в ЕС Литва получила более 20 млрд. евро, а внесла – 5 млрд. И она является чемпионом по роли ЕС в своей экономике: доля его средств в ВВП достигает 3,6%, в то время, как у балтийских соседей – по 2,6%. По количеству денег из ЕС на одного жителя (549 евро) в 2017-м, к примеру, Литва уступала только Люксембургу (591). Но Люксембург лидирует только из-за того, что в этой крохотной стране расквартированы многие учреждения ЕС.

Если в 2012 году в Германии и Франции минус в балансе между расходами и доходами из бюджета ЕС составил примерно 0,4% от ВВП, Литва получила прибыль в размере 4,8% от ВВП, Польша – 3,3%.

Возникает законный вопрос, с какого это перепуга богачи Европы так щедро жертвуют прибалтам, полякам и прочим? Ответ не столь очевидный, но давно осознан наблюдателями: да потому что они заинтересованы в росте покупательной способности бедных "родственников" по ЕС. Ведь именно они являются основными покупателями продукции высокоразвитых покровителей.

Наконец, судя по различным комментариям политологов и специалистов, имеет определенное значение и политико-дипломатическая активность. Как говорится, под лежачий камень вода не течет.

Остается отметить подробности механизмов подпитки из общего бюджета. В нем три канала. Первый – самый обильный – это т.н. конвергенционные средства (от слова "конвергенция" - слияние, смычка). Это та артерия, через которую стимулируется экономический рост, а также социальная защита, развитие просвещения, здравоохранения, борьба с бедностью и прочая социалка. Она реализуется через три фонда – Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд и Фонд сплоченности. По программе текущей семилетки Литве выделено 6,7 млрд. евро. Второе направление – аграрное. Оно финансируется в двух формах – в виде прямых выплат фермерам (3,2 млрд.) и финансирования проектов по развитию села (1,6 млрд.). Итого - 4,8 млрд. И, наконец, 0,06 млрд из Фонда по морским делам и рыболовству.

Отдельной строкой можно также выделить финансирование закрытия Игналинской АЭС.

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Говорить наверняка по поводу денег в грядущей семилетке пока рановато – переговорный процесс еще в самом разгаре. Причем, после того, как в ЕК председательствовать стали финны, он только накаляется. Но общий тренд и связанные с ним ожидания уже сформированы. Денег будет меньше. В частности, Литве по линии фондов сплоченности они могут быть урезаны почти на треть, по аграрному направлению – на 13%.

Комментируя итоги саммита на эту тему, состоявшегося в начале февраля в Португалии, глава литовского МИД Линас Линкявичюс усмотрел в таком решении недостаток "добросовестности". Дескать, получается, что государства, которые наиболее успешно продвигают реформы, наказываются за излишнее усердие. Он обратил внимание, что помимо сокращения бюджетной подпитки, сохраняется и дискриминация фермеров, которым и в новой перспективе далеко до среднего размера прямых выплат на гектар пашни. Сегодня литовские земледельцы получают по 181 евро, в то время как средний по ЕС составляет 266 евро. В соответствии с предложением Еврокомиссии (ЕК), выплаты в первые годы могут даже уменьшиться, но в конце 2027 года они увеличатся только до 204 евро.

Однако, искать злой умысел, несправедливость в планах Брюсселя спешить не стоит. По своему характеру это вынужденные маневры с вескими причинами.

Их, как минимум, пять. Во-первых, заправилы ЕС взбунтовались и настаивают на том, чтобы снизить долю своего участия в подпитке его бюджета. В принципе ЕК уже отреагировала на это тем, что снижает процент отчислений от ВВП и долю от таможенных сборов.

Во-вторых, размер бюджета сокращается и за счет Brexit. Уход Великобритании лишит его примерно на 60 млрд. евро.

Согласно проекту ЕК, в целом бюджет "похудеет" на 47 млрд.

В-третьих, меняются приоритеты в статьях расходов. На передний план выходят борьба с потеплением климата, наука и инновации, миграция, а также оборона. В частности, рассматривается возможность создания фонда безопасности в 13 млрд. евро.

В-четвертых, Литва уже достигла в своем развитии 75% от среднего ВВП по ЕС и из категории малоразвитых стран перешла в стан "переходных". Зато появились новички - Болгария, Румыния, по сравнению с которыми она выглядит "богатой".

Наконец, в-пятых, меняется сам концепт "общего котла". Если в предыдущей семилетке (2007-2013) основным критерием была скорость в освоении выделенных средств, то уже при обсуждении текущей акцент был перенесен на эффективность мероприятий. Больше стали обращать внимание на новизну и качество продукта, окупаемость затрат, занятость и т.п. Именно под этим соусом призвал рассматривать программу новой семилетки во время первого обсуждения ее проекта еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.

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Стоит отметить, что на практике переход не будет столь резким, как это выглядит в общих цифрах. Ведь немало проектов еще в работе, а финансирование идет по программе 2014-2020 гг. Да и у дипломатов сохраняется еще надежда выторговать послабки. Хотя бы потому, что, как показали предшествующие саммиты, нынешний проект ЕК не устраивает многих, в том числе и из "старожилов". Это проявляется в том, что он заметно расходится с мнением Европарламента, который предлагает более "оптимистические" габариты бюджета.

Тем не менее, придется привыкать к тому, что "тучные" времена заканчиваются. И придется более осмотрительно тратить деньги. А то ведь порой создавалось впечатление, что их просто некуда было девать. Яркий образчик тому – строительство железнодорожного отрезка в Вильнюсе до аэропорта. В Литве вообще в транспортном секторе расходуется до половины денег из фондов смычки. Причем, как неоднократно фиксировали контролеры, тратятся они безудержно – на дорогие загранкомандировки, на закупки с нарушением принципа конкурса, разбазариваются на премии и зарплаты. Экс-министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис признал как-то, что примерно четверть инвестиций в дорожную сферу придется повторить, так как деньги потрачены впустую.

Соответственно будет ужесточаться и контроль за ними. А на поприще регионального выравнивания уже сейчас назревают дискуссии, за счет кого придется экономить: сокращать подпитку местных бюджетов на том основании, что Вильнюс – основной двигатель экономики? Или затягивать пояса в столице, чтобы преодолевать разрыв?